Теракт в Сирии: взрыв прогремел во время открытия храма

В сирийском городе Аль-Сукайлабия провинции Хама произошел взрыв во время открытия храма Айя-София, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Евгений Герасимов.

«24 июля во время церемонии открытия храма Айя-София боевиками незаконных вооруженных формирований совершен террористический акт с применением беспилотного летательного аппарата кустарного производства», — говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».

Жертвами взрыва в воскресенье стали двое мирных жителей, 13 человек получили ранения.

Небольшая церковь для окормления местной греческой православной общины Антиохийского Патриархата (базирующегося в Дамаске) проектировалась с намерением воспроизвести, хотя и в уменьшенном размере, архитектурный профиль Святой Софии, древней византийской базилики Константинополя. Храм был построен в рекордно короткие сроки по инициативе и благодаря поддержке российского политического и военного секторов, уточняет Agenzia Fides.



(Фото: avia.pro)