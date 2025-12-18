Состоялся телефонный разговор между Папой и президентом Израиля

Состоялся телефонный разговор между Папой и президентом Израиля

Декабрь 18, 2025

17 декабря Святейшему Отцу позвонил президент Государства . Поводом для звонка стали наступающие рождественские праздники и еврейский праздник Ханука.

В беседе с президентом Израиля речь шла и о недавнем террористическом акте в Сиднее: выразил от имени Католической Церкви твердое осуждение любого проявления антисемитизма, который продолжает сеять страх в еврейских общинах и в обществе по всему миру.

Святейший Отец возобновил свой призыв к постоянству в деле установления мира в регионе и остановился на безотлагательной необходимости интенсифицировать и продолжать усилия по оказанию гуманитарной помощи.


Источник: русская служба Vatican News

