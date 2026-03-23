Назначен новый Апостольский нунций в Сирии

Папа Лев XIV назначил нового Апостольского нунция в Сирии. Им стал архиепископ Луиджи Роберто Кона, ранее представлявший Святейший Престол в Сальвадоре, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на Cath.ch.

Предыдущий нунций — архиепископ Марио Дзенари, прослуживший в Дамаске с 2009 года и возведенный в кардинальское достоинство в 2016-м, — ушел на покой в январе этого года по достижении 80-летия.

Луиджи Роберто Кона родился 10 ноября 1965 года на Сицилии. В 1990 был рукоположен во священника и более десяти лет был приходским священником на родном острове.

В 2003 году поступил на дипломатическую службу Ватикана. Служил в нунциатурах в Панаме, Португалии, Камеруне, Марокко, Иордании, Турции и Италии. В 2019 году стал сотрудником отдела по общим вопросам Госсекретариата Ватикана, а в 2022 был назначен нунцием в Сальвадоре. Его епископская хиротония состоялась в декабре того же года в Ватиканской базилике св. Петра.

В задачи нового посланника Папы входит продолжение диалога с новым режимом Сирии, пришедшим к власти после свержения Башара Асада в конце 2024 года, а также возможное предотвращение исхода из страны местных христиан.

Как отметил в недавнем интервью одному из итальянских СМИ экс-нунций Марио Дзенари, с 2011 года, за время гражданской войны Сирию покинули 80% из 1,5 миллионов христиан.

По словам кардинала, сегодня многие христиане — православные, члены древневосточных Церквей, католики, протестанты, — пока еще остающиеся в Сирии, «готовятся уехать». Этот исход наносит тяжелейший удар как по Церквам Востока, так и по всему сирийскому обществу, поскольку именно христиане могли бы стать «мостом» между различными группами населения, убежден ветеран ватиканской дипломатии.

Несмотря на заявления новых властей о терпимости по отношению к меньшинствам, за последнее время в Сирии произошел целый ряд нападений на христиан, друзов и алавитов. В частности, 22 июня 2025 года был совершен теракт в православной церкви св. Илии в Дамаске, жертвами которого стали 25 человек.