Томскому храму Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Розария исполнилось 190 лет (+ ФОТО)

В воскресенье, 8 октября 2023 г., католическая община Томска отмечала престольный праздник своего храма, которому накануне исполнилось 190 лет.

В рамках подготовки к этому юбилею отец Андрей Дуклевский, который долгое время был настоятелем прихода, а сейчас проживет в Польше, провёл дистанционные духовные трёхдневные размышления для прихожан.

Сам воскресный день был очень солнечным, и после Святой Мессы всем участникам праздника был ещё предложен обед и чаепитие, подготовленные активной группой прихожан.

Также в рамках празднования был проведён конкурс рисунков храма, о котором ранее уже сообщала «Сибирская католическая газета». В итоге в конкурсе приняли участие 25 человек – как дети, так и взрослые. В скором времени будут подведены итоги конкурса, а в приходском доме откроется выставка со всеми работами.

Напомним, что с 30-х годов XIX века в сибирский город Томск было сослано много поляков. Со временем потребность местных католиков иметь здесь свою церковь стала еще острее, поэтому они выразили желание построить своими руками пусть и небольшой, но каменный храм.

Строительство храма было завершено в 1833 году, а освящен он был 1 октября 1833 года. В течение своего существования, храм достраивался и расширялся.

В 1937 году томский костел власти закрыли, а местные католики были подвергнуты репрессиям. Вся церковная утварь, три алтаря, восемь больших икон, церковная мебель, орган, архив – всё бесследно исчезло.

В течение последующего полувека храм попеременно эксплуатировался как клуб, овощехранилище, служебные помещения ДОСААФ, планетарий.

Более 50 лет католики, рискуя, собирались на молитву в частных домах. И лишь в 1990 году, на Пасху — после 34 лет непрерывного ходатайства — храм был возвращен общине.

После ремонта, совершенного силами прихода, в октябре 1991 года — на праздник Покрова Пресвятой Богородицы — Его Преосвященство Епископ Иосиф Верт, Апостольский Администратор для католиков азиатской части России, вновь освятил храм.

Однако сегодня храм на Воскресенской горе, который, кстати, является памятником архитектуры, срочно нуждается в ремонте. Хотя это здание стоит в самом сердце города – на месте основания Томска, рядом с Музеем истории города – и является местом притяжения туристов и гостей города, храм, увы, разрушается…

В 2022 году по заказу мэрии г. Томска было сделано очень тщательное и подробное экспертное заключение, а также составлена новая актуальная смета расходов, которая составляет почти 68 млн рублей. В эту сумму входит стоимость капитального ремонта всей церкви (от фундамента и подвалов до крыши), а также капитальная реконструкция, осушение и укрепление церковной территории (церковь построена на холме), полная замена ограды и обновление колокольни.

Просим всех неравнодушных жителей Томска, Томской области, Сибири, всей России и других стран помочь провести капитальный ремонт, восстановить храм, сохранить памятник архитектуры, и с ним – значимую часть истории нашего города.

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По информации Алины Багинской