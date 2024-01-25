«Католический храм: архитектура, значение и функции внутреннего строения» (ВИДЕО)

Генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве отец Кирилл Горбунов принял участие в передаче «Правила жизни» на телеканале «Россия-Культура».

Какие принципы, правила предъявляет Церковь ко храму, как к зданию и пространству? На этот и другие вопросы ведущего Филиппа Бегака отвечает отец Кирилл в первом блоке передачи.

Тема разговора в студии: «Католический храм: архитектура, значение и функции внутреннего строения».

Передача «Правила жизни» удостоена премии ТЭФИ-2017. Разговор в студии, как правило, посвящен привычкам и традициям, негласным нормам, которые пронизывают нашу жизнь. Цель проекта «Правила жизни» – разобраться и понять, как возникли привычки и традиции, которые безусловны для современного человека, живущего в нашей стране, каковы правила жизни, по которым можно судить о характере нации в целом. «Мы находимся в мире, в котором ваши правила не совпадают с моими, – рассуждает главный редактор телеканала «Россия К» Сергей Шумаков. – У нас разные правила. И что делать? Толкаться локтями? А проблема в том, что важно уметь правильно говорить в уместном месте и в уместное время».

Поведение и этикет, отношения и мораль, этика и эстетика, религия, культура и история – все это затронуто в проекте, в студии которого ведущий дискутирует с социологами, антропологами, культурологами, историками.