Филиппинские католики выступили против законопроекта о разводах

На Филиппинах католики активно выступили против нового законопроект, позволяющего разводиться, заявляя, что разводы запрещены Конституцией, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на другие информационные агентства. На сегодняшний день Филиппины ― единственное государство в мире, где до сих пор невозможно получить развод.

По всей стране уже 77 католических организаций заявили о своем неприятии законопроекта о разводах. Форум католических движений выступил с совместным документом под названием «Нет разводу: он противоречит Конституции, христианской вере и губителен для семьи и детей», и теперь активно распространяет этот документ в школах, приходах и различных объединениях граждан. Конституция Филиппин содержит положение (статья XV, раздел 2), в котором говорится: «Брак, как нерушимое социальное учреждение, является фундаментом семьи и защищается государством». Авторы обращения Форума католических движений подчеркивают, что государство, согласно этому положению Конституции, «несет обязанность по защите брака, и не может своими действиями ослаблять его как социальное учреждение». Кроме того, как отмечается в обращении, развод попирает канон христианского вероучения о священности и нерушимости брака.

«По нынешнему законодательству страны, брак уже можно объявить недействительным и необязательным. Его разрыв уже допускается при определенных обстоятельствах. Но брак ― это не просто некий договор, ибо он прежде всего священное таинство, клятва, даваемая парой пред лицом Бога. Это священный союз мужчины, женщины и Бога как свидетеля образования семьи», ― приводит издание слова активиста Христианского семейного движения Рея Кордеро.

По мнению активистки католической общины Сердца Христова Марии Клары Кастро, развод не решает никакие проблемы: «Он лишь разрушает семьи, а дети становятся жертвами развода. И при этом они страдают больше родителей, ибо отчуждение родителей наносит тяжелую и незаживающую эмоциональную и психологическую травму детям, которая нередко сказывается и на всей их взрослой жизни». «Развод наносит страшный удар по спокойствию и счастью семьи и каждого ее члена. При этом вирус развода может передаваться от родителей к детям, и сами дети, вступив в брак, нередко выбирают развод как самый простой выход в случае каких-то трудностей и кризисов в семейной жизни. И потому развод разрушает семью и морально-этическую живую ткань нашего общества в целом», — добавила она.

Палата представителей завершила обсуждение законопроекта в третьем и последнем чтении и приняла его. Теперь законопроект передан в Сенат страны, который по графику должен рассмотреть его в августе 2018 года. Однако уже несколько сенаторов сообщили, что не собираются голосовать за него. Президент страны Родриго Дутерте также высказал свое разочарование в связи с одобрением законопроекта. Президент отметил, что законопроект явно «наносит вред детям», и выразил надежду, что Сенат проявит мудрость и примет правильное решение по этому вопросу. Активисты движения за семейные ценности, в свою очередь, надеются, что президент Р. Дутерте не подпишет закон, даже если его утвердит Парламент страны. На сегодня Конференция епископов Филиппин и многие священники призывают законодателей отвергнуть этот законопроект о разводах.

Островное государство Филиппины — одна из немногих стран Азии, в которой преобладают христиане, основная масса которых ― католики. Численность католиков в стране составляет около 70,5 млн человек (81% от общей численности населения). Одной из особенностей филиппинского католицизма является тот факт, что некоторые особенно ревностные верующие в Страстную Пятницу занимаются самобичеванием и позволяют распинать себя на крестах. Согласно народной традиции, акты такого распятия, подражающие страданиям Иисуса Христа, приносят прощение грехов, исцеление от болезней и исполнение сокровенных желаний.

Филиппины ― единственное государство в мире, где разводы запрещены Конституцией. На Филиппинах расторжение брака возможно только в особых случаях, но процесс может затянуться на два года, а стоить будет столько, сколько зарабатывает в год средний филиппинец. Существует только несколько исключений из общего правила — в частности, мусульманам на Филиппинах разводиться можно.