Не только «Один дома». Чудесное Рождество, короли льда и отважные альпинисты (10 праздничных и зимних фильмов для всей семьи)
Когда традиционные праздничные фильмы будут уже пересмотрены, можно не тратить время на поиск чего-то новенького. Портал «Правмир» подготовил подборку «зимнего» кино, которое в предстоящие Рождество и Новый год можно посмотреть всей семьей.
«Заснеженное Рождество» (6+)
Канада, 2021. Мелодрама
Няня Кейли не может отправиться домой на Рождество из-за сильной метели. Тогда она решает остаться с воспитанницами, чьи родители тоже застряли в другом городе из-за снежного шторма, и устроить им волшебный праздник. Ей берется помочь обаятельный дядя Итан, прилетевший из Лондона.
Поначалу Кейли и Итан не ладят, но, проводя время с детьми и проникаясь духом Рождества, они начинают понимать, что у них больше общего, чем они думали.
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«В канун Рождества» (12+)
США, 2014. Комедия
В канун Рождества работники торгового центра находят возле входа коробку — внутри нее щенок и записка с просьбой пристроить малыша в добрые руки. Коллеги никак не могут решить, кто займется щенком, и бросают жребий.
Тем временем мама двоих детей, недавно расставшаяся с мужем, готовится к празднику. Она мечтает создать незабываемое торжество, и уже совсем скоро красивая подарочная коробка с приятным сюрпризом окажется на пороге гостеприимного дома. Остается наблюдать, как это изменит жизнь его обитателей.
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«Короли льда» (6+)
Канада, 2019. Комедия
Школьник Жано недавно потерял маму и остался вместе с отцом, который занят своими делами и не может найти общий язык с сыном. После переезда в другой город мальчик знакомится с новой соседкой Жюли и благодаря ей присоединяется к местной команде хоккеистов-юниоров «Рыси». Далеко не все рады появлению звездного новичка. Но перед «Рысями» стоит общая цель — пробиться на юниорский турнир в Квебеке и показать игру чемпионов.
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«Тролли: чудесный дом» (6+)
Нидерланды, 2016. Фэнтези
Это красивая и добрая сказка с великолепными зимними пейзажами и волшебными приключениями. Ее герой по имени Макс приезжает на зимние каникулы в деревню к бабушке и встречает маленького тролля, отбившегося от своих сородичей. Он пытается помочь новому другу вернуться домой в горы. Для этого им придется отправиться в увлекательное путешествие.
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«Рождество в замке» (12+)
США, 2019. Мелодрама
Красивая история любви в канун Рождества с уютной праздничной атмосферой, светлой романтикой и надеждой на счастливые перемены.
Жизнь Брук, наследницы замка, превратилась в рутинную работу по обслуживанию постояльцев. Пансионат несет убытки, банк начинает предъявлять претензии, и в личной жизни полный бардак. В это же время девушка общается сразу с двумя молодыми людьми, не подозревая, что рождественское чудо и настоящая любовь скоро перевернут ее жизнь.
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«Полночное небо» (12+)
США, 2020. Фантастика, драма
Научно-фантастический фильм Джорджа Клуни, снятый по роману «Доброе утро, полночь» Лили Брукс-Долтон.
Главный герой в исполнении Клуни — ученый со станции за Полярным кругом. Он должен предупредить возвращающийся на Землю космический корабль о глобальной катастрофе. Но внезапно он встречает загадочную девочку по имени Айрис. Теперь ему нужно спасти еще и ее…
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«Эверест» (12+)
США, 2015. Приключения, драма
Опытный инструктор Роб Холл собирает группу лучших альпинистов, чтобы покорить самую высокую вершину планеты — Эверест. Но даже если эта гора покорится им, смогут ли они вернуться обратно живыми и невредимыми?
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«Рождество кота Боба» (12+)
Великобритания, 2020. Драма
Парень по имени Джеймс никогда не любил Рождество, но все изменил рыжий кот по кличке Боб. Он в буквальном смысле подарил своему хозяину новую жизнь, сотворив настоящее рождественское чудо. Ведь даже если у тебя пусто в кармане, а во всем городе отключили свет, праздник должен состояться!
Это было последнее появление всемирно известного кота на экране — 15 июля 2020 года он умер.
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«Вертикальный предел» (12+)
США, 2000. Триллер, драма
Триллер о покорении одной из самых опасных вершин мира — К2.
Шестеро отчаянных альпинистов решают подняться на роковую отметку, чтобы спасти дорогих людей из ледяной ловушки. Для этого им придется совершить почти невозможное и обогнать саму смерть.
В эпизодической роли в фильме снялся известный американский альпинист Эд Вистурс, покоривший все восьмитысячники мира.
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«Необыкновенная история на Рождество» (12+)
Ирландия, 2012. Драма, комедия, биография
История о том, как молодой Чарльз Диккенс страдает от профессиональных неудач — три его последние книги остались незамеченными. Тогда писатель решает рискнуть и на оставшиеся средства написать новый роман. Ведь в канун Рождества случаются настоящие чудеса!
Источник: Правмир
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