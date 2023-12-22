Папа поздравил с Рождеством ватиканских работников (+ ФОТО)

Утром 21 декабря, накануне рождественских праздников, Святейший Отец по традиции встретился в Зале Павла VI с ватиканскими работниками и их семьями. Передает русская служба Vatican News.

Папа Франциск призвал гостей постигать стиль «сокрытости» и «малости», присущий Богомладенцу. Приходя на землю, Всемогущий не захотел предстать неприступным властелином, но быть одним из нас. Он скрывает Себя в простоте и малости вифлеемских яслей, в смирении Святого Семейства; Он уподобляется маленькому зёрнышку, которое приходит в мир, чтобы принести плод, подчеркнул Папа:

«Он – Бог малых и последних, и вместе с Ним мы учимся входить в Царство Божье: не в декоративной и искусственной религиозности, а в уподоблении малым детям».

Святейший Отец поблагодарил своих сотрудников, работа которых – часто скрытая от глаз – вносит ценный вклад в служение Церкви и обществу. Ватиканские работники призваны трудиться с благодарностью, спокойствием, смирением и прежде всего – с христианским свидетельством в отношениях с коллегами.

«Взгляните на сокрытость и малость Иисуса в гроте, посмотрите на простоту ваших домашних вертепов: будьте уверены, что добро – даже когда оно скрыто и невидимо – растёт без шума, неожиданно умножаясь и распространяя благоухание радости».

Епископ Рима напомнил, что сегодняшние времена кажутся одержимыми внешним видом, и каждый пытается выставить себя напоказ, особенно через соцсети. Это похоже на желание обладать драгоценными хрустальными бокалами, не заботясь о качестве вина, которым они наполнены. Но в семье «внешность и маски» не имеют значения, – главное, чтобы не пропало доброе вино любви, нежности и взаимопонимания. Как известно, подчеркнул Святейший Отец, любовь не вызывает ажиотажа, она проявляется в малости повседневных жестов, во взаимном внимании.

«Я желаю вам быть внимательными в ваших домах и семьях к ежедневным мелочам, к маленьким жестам благодарности, к проявлению заботы. Глядя на праздничный вертеп, мы можем представить себе заботу, нежность Марии и Иосифа к родившемуся Младенцу. Я хочу пожелать вам такого же стиля».

В конце обращения Папа Франциск поздравил ватиканских сотрудников и их близких с наступающим Рождеством и призвал открыть сердца для радости, ибо Господь приходит, чтобы остаться среди нас.