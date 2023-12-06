Папа: прекращение перемирия в Газе означает боль и смерть

3 декабря, после воскресной молитвы Angelus, Папа Франциск выразил скорбь в связи с возобновлением военных действий в Газе и призвал всех, кто в них участвует, встать на смелый путь мира. Передает русская служба Vatican News.

«В Израиле и Палестине сложилась тяжелая ситуация, – заявил Святейший Отец. – Прискорбно то, что перемирие было нарушено: это означает смерть, разрушения, страдания. Многие заложники были освобождены, но многие все еще находятся в Газе. Подумаем о них, об их семьях, которые надеялись вновь обрести своих близких. Люди, находящиеся в Газе, очень страдают, там не хватает предметов первой необходимости. Я надеюсь, что все вовлеченные лица смогут как можно скорее достичь нового соглашения о прекращении огня и найти другие решения, кроме оружия, пытаясь смело идти к миру».

Епископ Рима заверил в своих молитвах о жертвах теракта, произошедшего на юге Филиппин, где бомба взорвалась во время совершения Святой Мессы в спортзале университета. В результате взрыва погибли 4 человека и более 40 ранены. «Я соболезную семьям погибших и всем пострадавшим жителям Минданао», – сказал Папа Франциск.