Епископы США: брак — это строительство общего блага

Епископская конференция Соединённых Штатов Америки продолжает реализацию мультимедиального проекта, посвящённого ценностям брака и семьи. Новый видеоролик под названием «Сделано для общего блага» начинается с символических кадров, на которых человек строит дом, кирпичик по кирпичику, с любовью и терпением. Далее следуют свидетельства экспертов в различных областях: специалисты подчеркивают значение брака между мужчиной и женщиной как для детей, так и для всего общества в целом.

В разработке проекта принимает участие подкомитет Епископской конференции США по продвижению и защите брака под председательством монс. Джеймса Д. Конли. В интервью Радио Ватикана епископ отметил:

«Все мы должны принять во внимание важность брака, уникальной связи между мужчиной и женщиной в качестве основы для семьи и общества. Действительно, когда ценность брака не понимают или не поддерживают, страдает всё общество».

Видеоролик «Сделано для общего блага» является частью инициативы, ставящей целью продвижение и истолкование особого дара таинственного союза между мужчиной и женщиной. Ранее были опубликованы другие видеоролики из той же серии: «Созданы друг для друга», о физиологических различиях и взаимодополняемости мужчины и женщины; «Созданы ради жизни» — о продолжении рода, а также «Создано для свободы»: этот видеоролик посвящён влиянию новых модных определений брака на свободу вероисповедания.

Американские епископы призывают распространять эти видеоролики в приходах, семьях и школах, предлагая верующим тему для размышлений по различным злободневным вопросам современности.

Источник: Радио Ватикана