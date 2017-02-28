Эчмиадзин досрочно отозвал полномочия местоблюстителя Константинопольского Патриарха Армянской Церкви

Католикос всех армян Гарегин II вызывает в Эчмиадзин представителей Константинопольского патриархата Армянской апостольской церкви в попытке разрешить деликатную ситуацию с выбором нового главы этого патриархата, сообщает Agenzia Fides.

Престол в Стамбуле остается без фактического главы с 2008 года, когда патриарх Месроп Мутафян утратил дееспособность в результате болезни Альцгеймера. С тех пор делами Константинопольского патриархата занимается викарный архиепископ Арам Атешян.

Долгое время армянскую общину Турции раздирали споры, следует ли избрать нового главу патриархата или не делать этого, поскольку Месроп Мутафян еще жив. Ситуация была разблокирована в октябре прошлого года, когда и церковные владыки, и турецкие власти согласились начать процедуру выбора патриарха. Однако в последние недели разгорелось новое противостояние между епископом Сааком Машаляном и викарием Атешяном. Оба претендента согласились, что избрание должно пройти 28 мая. Но это локальное соглашение, похоже, вызвало возражение со стороны Эчмиадзина: по данным турецких СМИ, Гарегин II оценил протокол, подписанный двумя владыками, как нарушение правил. Именно поэтому он пригласил Машаляна и Атешяна в Армению, наряду с другими представителями Константинопольского патриархата, с целью преодолеть разногласия и вместе выработать законную избирательную процедуру, которую бы все признали.

Константинопольский патриархат ААЦ, наряду с Иерусалимским, является одним из автономных патриархатов Армянской Церкви. Канонически оба этих патриархата подчиняются Эчмиадзинскому Католикосу. В ведении Константинопольского патриархата – армянские церкви Турции и острова Крит (Греция). В Константинопольской Патриаршей области — Турции — служат 30 священников и 20 диаконов. Большинство из армянских церквей разрушены или закрыты. По этой причине армянские священники проводят службы в домах у верующих. После массовой резни армян в Турции в конце XIX и начале XX веков, когда геноцид унес около 1,5 млн жизней, большинство армян бежало либо на Запад, либо в горные районы Ливана и Сирии. В 1920 из Сиса (ныне территория Турции) уехал и Киликийский католикос. В течении девяти лет он не имел постоянной резиденции, пока, наконец, не поселился в Антелиасе близ Бейрута. С согласия Патриарха он принял под опеку общину Иерусалима. Сейчас в его юрисдикцию входят армяне Ливана, Сирии, Израиля и Кипра. В юрисдикции же Константинопольского патриарха остались немногочисленные армяне Турции. До массовой резни армян, то есть до 1914 года, патриархат состоял из 12 архиепархий и 27 епархий, а число верующих достигало 1 млн 350 тысяч. Сегодня число верующих ААЦ в Турции, по неофициальным данным, составляет 50-70 тысяч.

По материалам REGNUM и Благовест-инфо