Делегация из Ватикана приняла участие в праздновании дня памяти св. апостола Андрея в Стамбуле

Делегация из Ватикана приняла участие в праздновании дня памяти св. апостола Андрея в Стамбуле

Ноябрь 30, 2023

Официальная делегация иерархов и духовенства Католической Церкви прибыла с визитом в , чтобы принять участие в торжествах в честь святого апостола Андрея Первозванного. День основателя Константинопольской Православной Церкви отмечается 30 ноября, пишет «Благовест-инфо» со ссылкой на pravlife.org и orthodoxianewsagency.gr.

28 ноября Константинопольский Патриарх принял посланников Рима во главе с префектом Департамента по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом.

В состав делегации также вошли Апостольский нунций в Турции архиепископ Марек Сольчинский, секретарь Департамента по содействию христианскому единству епископ и его заместитель монс. Андреа Пальмиери.

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