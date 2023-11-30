Делегация из Ватикана приняла участие в праздновании дня памяти св. апостола Андрея в Стамбуле

Официальная делегация иерархов и духовенства Католической Церкви прибыла с визитом в Стамбул, чтобы принять участие в торжествах в честь святого апостола Андрея Первозванного. День основателя Константинопольской Православной Церкви отмечается 30 ноября, пишет «Благовест-инфо» со ссылкой на pravlife.org и orthodoxianewsagency.gr.

28 ноября Константинопольский Патриарх Варфоломей I принял посланников Рима во главе с префектом Департамента по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом.

В состав делегации также вошли Апостольский нунций в Турции архиепископ Марек Сольчинский, секретарь Департамента по содействию христианскому единству епископ Брайан Фаррелл и его заместитель монс. Андреа Пальмиери.