Папа Франциск выразил соболезнования в связи с нападением на церковь в Стамбуле

Папа Римский Франциск выразил соболезнования в связи с гибелью человека во время нападения в католической церкви в Стамбуле. Инцидент во время службы в церкви Святой Марии в районе Сарыер произошел утром 28 января.

«Я выражаю свою духовную близость всем прихожанам церкви Святой Марии в Стамбуле, которая подверглась вооруженному нападению во время Мессы, что повлекло смерть одного человека и ранения нескольких человек», — сказал Епископ Рима после чтения воскресной молитвы Angelus на площади Святого Петра.

Папа Франциск еще раз подчеркнул важность мира и призвал к завершению насилия в Мьянме, на Святой Земле и Украине.

По сообщению ТАСС, неизвестные напали на гражданина Турции в католической церкви в Стамбуле. Двое неизвестных в масках применили огнестрельное оружие. Им удалось скрыться, сотрудники правоохранительных органов ведут поиск нападавших. Городская прокуратура начала расследование случившегося.