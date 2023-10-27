Папа Римский провел телефонный разговор с президентом Турции

26 октября Папа Франциск провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Президент Турецкой Республики вчера сам позвонил Епископу Рима. Темой их телефонного разговора была гуманитарная ситуация в секторе Газа: Эрдоган обеспокоен сложившейся обстановкой, которую, согласно сообщению турецкого правительства, назвал в разговоре со Св. Отцом «бойней».

«Папа Франциск со своей стороны напомнил о позиции Святейшего Престола, выразив скорбь в связи с происходящим и надежду, что можно будет прийти к решению о двух государствах и особом статусе для города Иерусалима», — указывается в сообщении Зала печати.

Ранее — 22 октября — Папа также провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Как сообщала пресс-служба Ватикана, в ходе продлившейся 20 минут беседы обсуждались конфликтные ситуации в мире, а также пути их мирного урегулирования. Подробности разговора не приводились.

Понтифик неоднократно призывал прекратить конфликты, в том числе на Украине и нынешнее обострение палестино-израильского противостояния.



Источники: Vatican News, ТАСС