Отец Войтек Зиолек SJ участвует в международной синодальной встрече приходских настоятелей (Рим)

Настоятель томского прихода Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария отец Войтек Зиолек SJ участвует во Всемирном синодальном собрании приходских священников, которое со вторника (30 апреля) проходит в Сакрофано недалеко от Рима.

Во встрече принимают участие около 300 священников со всего мира. Как представитель приходских священников из Российской Федерации, отец Войтек входит в одну из испаноязычных групп вместе с приходскими священниками из Испании, Мексики, Аргентины, Эквадора, Гватемалы, Колумбии, Гондураса и США.

«Цель встречи — услышать голос пастырей из разных контекстов. Мы хотим услышать, как Иисус сегодня действует в вас, в ваших приходах, в ваших епархиях», — сказал в своей приветственной речи кардинал Марио Грек, генеральный секретарь Синода епископов.

«Мероприятие было организовано римскими дикастериями во главе с Генеральным секретариатом Синода епископов по просьбе участников Синода о синодальности. Они обратили внимание, что приходские священники были мало представлены на Синоде, и поэтому попросили найти пути повышения вовлеченности духовенства в синодальный процесс», — сообщает Vatican News.

Томский приход, в котором служит настоятелем отец Войтек, окормляется Обществом Иисуса. Орден также опекает единственную в Российской Федерации Католическую гимназию. Сейчас там работают трое иезуитов: ранее упомянутый — отец Войтек Зиолек, отец Овсеп Меликсетян, а также отец Майкл Десджаржинс.



Источник: «Иезуиты в России и СНГ»