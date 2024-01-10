Вселенский Патриарх: Христос объединяет всех православных — россиян, украинцев, греков

Предстоятель Константинопольской Православной Церкви Патриарх Варфоломей I присутствовал 7 января 2024 года на Божественной литургии в честь Рождества Христова в храме св. Андрея Первозванного, действующем при Свято-Андреевском подворье в Галате (район в европейской части Стамбула). Храм св. Андрея – приход, окормляющий русскоязычных жителей Стамбула, сообщает Orthodox Times.

Обращаясь к верующим, Патриарх передал любовь Матери-Церкви к ее духовным чадам, адресовав теплые рождественские пожелания, особенно самым младшим прихожанам.

Выражая свою близость к общине, празднующей Рождество по юлианскому календарю, Патриарх подчеркнул единство православных верующих во Христе. Он подчеркнул универсальность празднования Рождества. «Рождество Христово – праздник, объединяющий всех православных, независимо от календаря, которым они пользуются: русские, украинцы, греки, грузины, гагаузы, румыны, турки – все собираются вместе вокруг Христа Спасителя, преодолевая конфликты и разделения» (цит. по «Благовест-инфо»).

По приглашению Вселенского Патриарха с проповедью выступил архимандрит Захария (Захару) – духовник Свято-Предтеченского монастыря в Эссексе (Великобритания). Великий проповедник обратился к Патриарху, подчеркнув особую роль подворья Св. Андрея как убежище для нуждающихся, иммигрантов, беженцев и страждущих, которые находят убежище в общем языке и вере во Христа. Он испросил у Патриарха благословения для русскоязычной общины.

Божественную литургию свт. Василия Великого на церковно-славянском языке возглавил великий протосинкелл Константинопольского патриархата Иаков (Крочак). Богослужение сопровождалось песнопениями в исполнении приходского женского хора подворья. На службе также присутствовали: митрополит Бурсинский Иоаким, настоятель монастыря св. Иоанна в Эссексе архимандрит Петрос (Вризас), клирик подворья афонского Свято-Пантелеимонова монастыря в Галате иеромонах Николай, другие духовные и светские высокопоставленные лица.