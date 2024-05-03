Епархиальная встреча молодежи прошла под Новосибирском (+ ФОТО)

С 28 апреля по 1 мая 2024 г. в Пастырском центре «Вифлеем» (расположенном в посёлке Мочище, недалеко от Новосибирска) проходила очередная Встреча молодежи Преображенской епархии, собравшая 79 участников из разных городов и приходов.

Епархиальный форум, организованный Комиссией по делам молодежи, имел весьма насыщенную программу, которая включала Святые Мессы, адорации, общую молитву, конференции и свидетельства. Главной темой нынешней встречи стала строчка из Заповедей Блаженств Спасителя: «Блаженны чистые сердцем, ибо они узрят Бога» (Мф 5:8).

Организатору и куратору форума отцу Вадиму Ладыгину, настоятелю прихода в Омске и, по совместительству, ответственному за работу с молодёжью в нашей епархии, активно помогали его собратья-священники. Отцы, согласившиеся взять на себя основную оргпомощь, модерирование и тематические доклады: генеральный викарий о. Адрей Ферко, эконом епархии о. Александр Деппершмидт, руководитель культурного центра «ИНИГО» о. Янез Север SJ, настоятель греко-католической общины в Новосибирске о. Илья Астапов, настоятель левобережного прихода в Новосибирске о. Виталий Костюк OFM.

Кроме того, в первый день встречи сестра Максимилиана Лихота SSpS из Кемерова была ведущей «Вечера знакомств». А сестра Тереза Якубовска CSA стала модератором традиционного «Веселого вечера», который прошел в предпоследний день мероприятия.

Молодые католики обсудили такие актуальные темы, как кризис веры, призвание, зависимость от телефона и сексуальная чистота. И, конечно, всем участникам была предоставлена богатая возможность личного общения и молитвы.

Епархиальная встреча молодежи завершилась полуденной Святой Мессой в первый день наступившего мая и общей трапезой любви за обеденным столом, где все участники могли подвести неформальные итоги своего четырехдневного общения с Господом Иисусом и друг с другом.

Надеемся, что прошедшая встреча была весьма плодотворной и стала своего рода отправлением ребят на миссию — в их родные города и приходы!



Фотоподробности о событии любезно предоставил о. Вадим Ладыгин: