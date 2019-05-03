3 мая. Святые Филипп и Иаков Младший, апостолы. Праздник

Филипп – один из двенадцати апостолов, упомянут в их списках трижды в синоптических Евангелиях (Мф 10,3; Мк 3,18 и Лк 6,14), а также в Книге Деяний (Деян 1,13).

«Филипп» – имя греческое, означающее «любитель лошадей», однако апостол, носивший это имя, был иудеем, согласно сообщению Евангелия от Иоанна, «родом из Вифсаиды, одного города с Андреем и Петром». Иисус призвал его в круг своих учеников третьим по счету, после Андрея и Петра. В свою очередь, Филипп привел к Иисусу Нафанаила (Варфоломея), о чем говорится в Ин 1,43-46. На страницах Евангелия от Иоанна Филипп появляется еще трижды: он беседует с Иисусом о том, как накормить хлебом множество народа (Ин 6,5-7), приводит к Иисусу эллинов (Ин 12,20-22: речь может идти об эллинизированных иудеях или о сочувствующих иудаизму язычниках, которых еще называли «боящимися Бога») и просит Иисуса на Тайной Вечере «показать Отца» (Ин 14,8-9).

Апостола из числа Двенадцати Филиппа следует отличать от упоминаемого в Книге Деяний диакона Филиппа – его тезки.

Существует апокрифическое Евангелие от Филиппа (гностического толка) и апокрифические Деяния Апостола Филиппа.

Историк Евсевий Кесарийский (IV век), ссылаясь на Климента Александрийского (II-III век), пишет, что апостол Филипп был женат и имел дочерей, с которыми был лично знаком живший в первой четверти II века церковный писатель Папий Иерапольский.

По преданию, апостол Филипп проповедовал сначала в Галилее, где сотворил многие чудеса, в частности, воскресил младенца, которого несла на руках безутешная мать. Затем он возвещал Христа в Греции, где также воскресил одного умершего, и в Сирии.

В Иераполе Сирийском он вызвал гнев подстрекаемой иудеями толпы, которая вознамерилась побить его камнями. Однако апостол воскресил мертвеца, которого проносили мимо в погребальной процессии, и тогда ярость толпы сменилась восторгом и поклонением. Он также изгнал беса в виде дракона из языческого капища Марса, как об этом гласит «Золотая легенда» Иакова Ворагинского (ок. 1260 г.).

И всё же Филипп был казнен по приказу местного проконсула, будучи распят вниз головой (по другой версии – обезглавлен). Произошло это около 80 года. На месте его казни христиане построили гробницу восьмиугольной формы, где и похоронили останки святого.

В 2011 г. при проведении раскопок в Иераполисе (Турция, область Денизли), среди развалин древнего храма итальянскими археологами под руководством Франческо Андриа было обнаружено захоронение, которое с большой долей вероятности принадлежит апостолу Филиппу, на что указывает ее характерное устройство и найденные в ней надписания.

В Восточной Церкви память Святого Апостола Филиппа приходится на 14 (27) ноября. Этот день предшествует началу Рождественского поста, а потому и сам этот пост называется «Филипповым».

Иаков Младший, он же – Иаков, брат Господень.

В синоптических Евангелиях (Мф, Мк и Лк) и Книге Деяний (Деян 1,13) в списках двенадцати апостолов упомянут Иаков (сын) Алфеев. Вероятно, о нем же идет речь и в Мк 15,40: «Были [тут] и женщины, которые смотрели издали: между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова меньшего и Иосии, и Саломия…»

С другой стороны, в Новом Завете не раз упоминается имя Иакова, брата Господня, игравшего очень заметную роль в ранней Церкви. Он мог быть двоюродным или сводным (сыном Иосифа, рожденным до его обручения с Марией) братом Иисуса Христа. Именно этот Иаков возглавил Иерусалимскую общину после того, как Петр и другие апостолы из числа Двенадцати покинули город (ср. Деян 12,17; 15,13-21; 21,18). О его исключительном авторитете свидетельствуют те факты, что именно ему первому апостол Петр спешит сообщить о своем освобождении, именно он произносит заключительное слово на Иерусалимском соборе (когда было решено не накладывать на новообращенных из числа язычников обязанность соблюдения Моисеева Закона), именно его апостол Павел называет, наряду с апостолами Петром и Иоанном, «столпом Церкви» (Гал 2,9).

Возглавлявший христианскую общину Иерусалима, претендовавшую быть «духовной матерью» всех христианских общин по всему миру, Иаков был весьма известным человеком в иудейской столице. О нем пишет бывший его современником знаменитый иудейский историк Иосиф Флавий.

Соплеменники уважительно именовали Иакова «Праведным» – в специфически иудейском смысле, как человека, достигшего совершенства в исполнении Моисеева Закона (Торы). Такой же тщательностью в соблюдении традиционных норм иудейского благочестия отличалась и вся Иерусалимская христианская община того времени (ср. Деян 21,20).

По-видимому, успехи иерусалимских христиан в возвещении среди соплеменников Благой Вести Иисуса Христа привели к гонениям, и в 62 г. апостол Иаков был убит толпой иудеев: его сбросили со ступеней Иерусалимского храма, а потом забили до смерти камнями. Согласно «Золотой легенде», Иакова добивали дубиной, причем он успел перед смертью простить своих убийц.

Церковный историк Евсевий считает последующее разрушение Иерусалима римлянами (70 г.) карой за убийство Иакова – «праведнейшего из людей».

С именем Иакова, брата Господня, связано одно из новозаветных апостольских посланий. Содержащее многочисленные образы и цитаты из Ветхого Завета, оно делает особое ударение на привилегированном положении бедняков в глазах Господа – тема, весьма характерная для иудейских апокалиптических и пророческих движений рубежа нашей эры, включая и раннее иудео-христианство.

Существует также апокрифическое Протоевангелие Иакова, и хотя оно не вошло в новозаветный канон, некоторые его сюжеты, связанные с Рождеством Богородицы и Ее введением во Храм, стали частью Священного Предания и литургии Церкви.

Именем Иакова названа Литургия, которая до сих пор служится в Восточных Церквах сирийской традиции.

В ноябре 2002 г. было объявлено о нахождении древнего иудейского оссуария (погребальной урны) с надписью Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса, однако вопрос о его подлинности до сих пор однозначно не решен.

В средневековой традиции Западной Церкви стало принятым отождествлять Иакова Младшего (Алфеева) и Иакова, брата Господня, однако современные исследователи склонны считать, что это – всё же разные лица. Например, апостол Павел в своем Первом Послании к Коринфянам явно различает Иакова и апостолов, принадлежащих к группе Двенадцати (ср. 1 Кор 15,5.7). Кроме того, по свидетельству Евангелий братья Иисуса, а среди них вероятно и Иаков, не признавали Иисуса Мессией во время Его земной жизни (ср. Мк 3,21; Ин 7,5).

В Западной Церкви день памяти апостола Филиппа был установлен на 1 мая. В этот же день стали поминать и святого Иакова после того, как в Риме была освящена базилика во имя этих двух апостолов (теперь это базилика Двенадцати Апостолов). Дата празднования была изменена в 1955 г., когда 1 мая было объявлено Днем Святого Иосифа Труженика, а на 2 мая приходится день памяти св. Афанасия Великого.