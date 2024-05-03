Папа Франциск встретился с королем Иордании (+ ФОТО)

2 мая 2024 года Святейший Отец принял короля Иордании Абдаллу II на аудиенции в Ватикане.

Как сообщает Vatican News о ссылкой на пресс-службу Св. Престола, в ходе встречи, которая длилась 20 минут, состоялся «очень сердечный диалог». После приветствий и беседы между сторонами состоялся традиционный обмен подарками.

Епископ Рима подарил королю Иордании мозаику с изображением площади Святого Петра, а также некоторые документы, изданные во время его понтификата, в том числе послание ко Всемирному дню мира – 2024 года. Король Абдалла II подарил понтифику металлическую скульптуру, изготовленную из арабских букв.

Франциск и король Иордании знают друг друга с начала понтификата Святейшего Отца. Их первая встреча состоялась в 2014 году во время Апостольского путешествия Папы Римского на Святую Землю, в ходе которого он посетил столицу Иордании Амман.