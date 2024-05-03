Папа призвал настоятелей быть зодчими синодальной Церкви

2 мая Папа Франциск обратился с посланием к участникам международной встречи приходских настоятелей, организованной Генеральным секретариатом Синода, призывая пастырей быть строителями миссионерской и синодальной Церкви. Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима выражает глубокую признательность священникам за то, что они ежедневно и самоотверженно «сеют Благую весть на любой земле» (см. Мк 4,1-25): «Без вашего преданного служения Церковь не могла бы существовать». Святейший Отец напоминает о важности синодального пути и подчёркивает, что Церковь нуждается в добрых пастырях, досконально знающих жизнь вверенных им людей.

«На этом пути мы также узнаём, как освободить наше служение от самых обременительных аспектов, и заново открываем его истинную суть, то есть возвещение Слова Божьего и объединение общины за преломлением Хлеба».

Епископ Рима предлагает участникам встречи увидеть и признать плоды Святого Духа, посеянные среди Народа Божьего: это позволит пастырям обнаружить скрытые сокровища и ощутить радость подлинного отцовства. Для продвижения по синодальному пути настоятели должны посвящать себя молитве, размышлениям и апостольским начинаниям, используя метод «беседы в Святом Духе». Духовное распознавание является ключевым элементом пастырской деятельности; оно помогает увидеть харизмы и наметить эффективные пути. «В основе всего должно находиться братское общение» между настоятелями и епископами, и главы приходов призваны быть прежде всего братьями и сыновьями, подчёркивает Папа: только так они смогут стать подлинными отцами и убедительными служителями, достойно продолжая труды предшественников, привлекая прихожан к участию в общинной жизни. По словам Папы, предстоящая сессия XVI Генеральной ассамблеи Синода епископов особо нуждается в голосе и богатом опыте приходских настоятелей.

В конце послания Святейший Отец пишет:

«Дорогие братья, я рядом с вами на этом пути, который я тоже пытаюсь пройти. Я благословляю вас от всего сердца и, в свою очередь, нуждаюсь в вашей духовной близости и молитвенной поддержке. Вверим себя Пресвятой Богородице Одигитрии: она указывает направление к Пути, Истине и Жизни».