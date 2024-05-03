Св. Отец примет участие в заседании G7 на тему ИИ

Папа Франциск примет участие во встрече «Большой семёрки», которая под председательством Италии будет проходить с 13 по 15 июня в Борго Эньяция (Апулия).

По сообщению Vatican News, эту информацию подтвердил Зал печати Святейшего Престола после заявления премьер-министра Италии Джорджи Мелони: в своём видеоролике она анонсировала выступление Епископа Рима на сессии по вопросам искусственного интеллекта, открытой также для стран, не входящих в G7.

«Впервые Папа Римский выступит на саммите группы с участием США, Канады, Франции, Великобритании, Германии и Японии. Его присутствие придаст блеск нашей стране и всей ‘Большой семёрке’», – отметила Мелони, выразив искреннюю признательность Святейшему Отцу за принятое от Италии приглашение. По её словам, итальянское правительство намерено усилить вклад Святейшего Престола в решение проблемы искусственного интеллекта, в частности, в рамках «Римского призыва к этике в области искусственного интеллекта». Этот проект продвигает Папская академия защиты жизни в перспективе «конкретного применения концепции алгорэтики».