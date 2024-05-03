Социально-экономические истоки традиции юбилеев

Раввин еврейской общины Рима Риккардо Шемуэль Ди Сеньи пояснил в интервью Vatican News изначальный смысл традиции юбилеев.

В конце этого года Католическая Церковь начнет отмечать Великий юбилей 2025 года. Это событие имеет не только церковное, духовное значение, но и глубокий социальный смысл, о чем свидетельствует происхождение самого слова «юбилей» и традиции его проведения, восходящей к Ветхому Завету.

В основе слова «юбилей» лежит «йовель» — в буквальном смысле это означает «овен», то есть «баран». Начало великих торжеств провозглашалось звуком бараньего рога – шофара, и с его звучанием связаны такие библейские эпизоды, как, например, жертва Авраама или дар десяти заповедей. В еврейском тексте Ветхого Завета слово «йовель» встречается 27 раз: в шести случаях речь идет о музыкальном инструменте, а в остальных – о юбилейном годе. Основная библейская страница, которая рассказывает о юбилеях, — это 25-я глава Книги Левита. Согласно ее предписаниям, каждые «семь субботних лет», то есть на каждый пятидесятый год, труба возглашает «свободу на земле всем жителям ее». На протяжении двенадцати месяцев наступала «суббота» для земли, которая должна была отдыхать, долги были отпущены, а имущество возвращалось к первоначальным владельцам.

Главными двумя аспектами юбилейного года были, несомненно, освобождение рабов и возвращение земельных владений. Раввин Ди Сеньи поясняет: «Речь идет о библейской системе, согласно которой, когда израильтяне прибыли в Землю обетованную, территория была разделена между коленами, а внутри колен — между семьями, так чтобы у каждой семьи был отрезок земли. С течением времени и с эволюцией экономики могло произойти так, что кто-то все терял, а у кого-то накапливались владения. Юбилей означал обнуление всего этого, то есть каждый возвращался к своему изначальному владению».

Таким образом, если кто-то за 49 лет обеднел или разбогател, во время юбилея все упорядочивалось, и все снова начинали с равных возможностей. Безусловно, в этом заложен социальный смысл, актуальный и сегодня, отметил Ди Сеньи: «Земля нам не принадлежит, земля преподносится нам в дар, земля принадлежит Господу, Который Сам решает, сколько ее дать, и прежде всего – Он раздает поровну. Если между людьми начинается беззаконие, это беззаконие должно быть систематически и периодически исправлено».

Шофар, бараний рог, используемый в еврейской традиции для объявления

начала некоторых священных праздников, лежит в основе слова «Юбилей»

В юбилейный год на земле нельзя было сеять и жать. Казалось бы, это совершенно неприемлемо для цивилизации, основанной на земледелии, чье выживание зависело от этого вида деятельности. Однако это постановление Господа должно было напомнить о первенстве трансцендентного аспекта жизни. «Я пошлю благословение Мое на вас в шестой год, и он принесет произведений на три года», — обещает Господь в Книге Левита. И еще: «Исполняйте постановления Мои и храните законы Мои, и исполняйте их, и будете жить спокойно на земле. И будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней».

Практика юбилея для Израиля всегда была связана с ожиданием Мессии, рассказал далее раввин Рима. Именно Мессия, согласно Пророкам, должен был инаугурировать год Божьей благодати. «Чтобы юбилей мог реализоваться, предполагается, что еврейский народ проживает на Израильской земле, — пояснил глава еврейской общины Рима. – Эта ситуация прервалась во времена первого, ассирийского, изгнания, поэтому уже за семь столетий до христианской эры юбилеи прекратились».



Источник: русская служба Vatican News