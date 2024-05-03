Роль Епископа Рима до сих пор вызывает споры; нужен терпеливый диалог

Папа Франциск принял на аудиенции в Ватикане англиканских примасов, которые собрались в Риме для проведения своей встречи. Передает русская служба Vatican News.

«Дорогие братья и сестры, мир вам!»: Святейший Отец начал обращение к гостям с приветствия Воскресшего, и эти слова предвозвещают «надежду, исходящую из воскресения, которая не разочаровывает».

В то время как главы общин собрались вместе, Народ Божий испытывает такое же чувство боязни, как и первые ученики Господа, поддаваясь искушениям безутешности, находясь во власти тревог. Однако, если мы обратим взор не к самим себе, а к Христу, «мы заметим, что Воскресший посреди нас, и Он желает даровать нам Свой мир и Своего Духа».

Господь, продолжил Папа, призывает каждого из нас быть строителем единства, «и хотя мы все еще не единое целое, наше несовершенное общение не должно помешать идти вместе». Папа выразил особую благодарность Международной англиканско-католической комиссии, сделавшей многое на пути преодоления различных преград для единства.

Епископ Рима предложил в это пасхальное время вернуться к истокам христианского единства посредством чтения Деяний свв. апостолов: тогда не было недостатка в напряженности и непонимании между учениками Христа, однако главным действующим лицом был Святой Дух, и апостолы приходят к единым решениям, оставляя первенство за Ним.

Сегодняшний мир, отмеченный разрывами, нуждается в явлении Господа Иисуса, сказал далее Папа, добавив, что некоторые из гостей приехали из регионов, где повседневным хлебом для верных стали войны, насилие и несправедливость, — но и в странах, которые считаются благополучными и мирными, тоже нет недостатка в страданиях.

«Что же мы можем предложить перед лицом всего этого, если не Иисуса Спасителя? Наша миссия – в том, чтобы о Нем узнали».

Выбор места проведения встречи англиканских примасов – город апостолов Петра и Павла – это причина для особой признательности, которую выразил Папа, подчеркнув: «Я знаю, что роль Епископа Рима до сих пор является среди христиан предметом споров и разногласий. Но, согласно замечательному выражению Папы Григория Великого, отправившего святого Августина миссионером в Англию, Епископ Рима – это servus servorum Dei, раб рабов Божиих. По словам Иоанна Павла II, “это определение наилучшим образом защищает от риска отделения власти (и прежде всего первенства) от служения, которое иначе противоречило бы евангельскому смыслу власти, а именно: Я посреди вас как служащий. Вот почему следует продвигать братский, терпеливый диалог”».

Напомнив, что Католическая Церковь осуществляет синодальный путь, Папа Франциск выразил особую радость по поводу участия в синодальной ассамблее братских делегатов, в том числе англиканского епископа.