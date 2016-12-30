Апостольский нунций в Сирии: мировым державам не хватает решимости и воли

Апостольский нунций в Сирии кардинал Марио Дзенари в интервью «Оссерваторе Романо» рассказал о своем служении в этой стране, которую раньше можно было назвать «мозаикой» культур и религий – мозаикой, к сожалению, давшей трещину после шести лет войны. Каждая бомба, каждая капля крови содействует разрушению этой мозаики, считает кардинал Дзенари. Апостольскую нунциатуру в Дамаске также не обошла стороной бомбежка: здание отремонтировали, однако вокруг разрушено множество домов, и в этот зимний период жители вынуждены оставаться в палатках. Около четырех миллионов человек бежали в Ливан, Иорданию и Турцию.

На вопрос о том, видит ли он возможное дипломатическое решение для кризиса в Сирии, кардинал Дзенари отвечает: «Опыт подсказывает мне, что часто не хватает решимости и твердой воли вовлеченных держав. Достаточно посмотреть на то, как часто Совет безопасности ООН не может прийти к согласию по поводу мер в отношении Сирии: за исключением нескольких случаев принятые резолюции были приведены в действие лишь частично, и мы наблюдали обычный обмен взаимными обвинениями между вовлеченными сторонами». Апостольский нунций в Сирии вспоминает, как в начале сентября 2013 года Папа Франциск объявил День молитвы о Сирии. Как раз в те дни между Россией и США было достигнуто соглашение по поводу химического арсенала. Если бы он тогда не был уничтожен, он бы оказался в руках у фундаменталистов. Кардинал называет это событие настоящим чудом и замечает: «Да, соглашение было достигнуто еще до крымского и украинского кризиса, но ведь был же момент позитивного диалога, а значит, могут быть и другие, чтобы ослабить напряженность и насилие и вернуться за стол переговоров».

Говоря о положении христианского меньшинства, апостольский нунций в Сирии отмечает: «Христиане нуждаются не только в экономической помощи: им нужна поддержка в осуществлении их миссии». Христиане, обладающие вселенским менталитетом, являются окном в мир, подчеркивает нунций.

Кард. Дзенари отметил роль каритативных католических организаций в Сирии, — добавив, что они все же являются лишь каплей в море. В стране действуют пять католических больниц: уже сто лет они обслуживают население Дамаска и Алеппо. Но у них нет никакой поддержки, — только расходы. Апостольский нунций в Сирии обращается к церковным организациям и благотворителям с просьбой о помощи, учитывая, что более половины больниц в стране разрушены бомбами.

Источник: Радио Ватикана