«Звездные войны» Фердинанда Вербиста

Фердинанд Вербист (Le Pere Ferdinand Verbiest, 1623-1688) – фламандский иезуит-миссионер и учёный, проповедовавший в Китае во времена династии Цин.

Фердинанд был старшим ребёнком в семье судебного пристава и сборщика налогов Питтема. Изучив гуманитарные науки у иезуитов в Брюгге и Кортрейке, он поступил в коллегию де Лели в Левене, чтобы изучать философию и математику. 2 сентября 1641 года он вступил в орден иезуитов. Продолжил изучение богословия в Севилье, где и был рукоположен в священники в 1655 году.

Будучи послушником, он мечтал стать миссионером в испанских миссиях. Обучившись астрономии и теологии в Риме, он смог в 1658 году отправиться в путь. Но не в Центральную Америку, а на Дальний Восток.

В 1658 году Ф. Вербист приехал в Китай из Лиссабона в сопровождении отца Мартино Мартини, тридцати пяти других миссионеров, а также некоторых других пассажиров. Их корабль достиг Макао в 1659 году. К этому времени большинство членов экспедиции уже умерло. Вербист занял свой первый пост в провинции Шаньси, возглавляя миссию до 1660 года, когда был призван стать помощником, а позднее и сменить отца-иезуита Иоганна Адама Шаля фон Белла на посту директора Пекинской обсерватории и руководителя Математического совета. Для иезуитов политическая ситуация резко изменилась в 1661 году в связи со смертью молодого императора Шуньчжи в возрасте 23 лет. Его сыну и преемнику, императору Канси, исполнилось только 7 лет. Поэтому власть оказалась в руках четырёх регентов.

В отличие от императора Шуньчжи, новая власть была настроена не в пользу иезуитов, которые серьёзно пострадали в результате преследований. Государственная религия маньчжурской правящей династии Цин включала аспекты шаманизма. Существовала традиция публичных конкурсов между соперничающими шаманами, демонстрирующими свои магические силы.

В 1664 году китайский астроном Ян Гуансянь (1597-1669), опубликовавший памфлет против иезуитов, вызвал Шаля фон Белла на открытый конкурс астрономии. Ян выиграл и занял место Шаля фон Белла в качестве главы Математического совета. Ян Гуансянь был убежденным нео-конфуцианцем и искренне верил в то, что христианство с интеллектуальной точки зрения является ложным и вредным для Китая учением. Интенсивность его убеждений стала основанием для выдвижения серьезных обвинений против иезуитов, в результате чего Шаль фон Белл и другие его собратья были закованы и брошены в грязную тюрьму по обвинению в проповедовании ложной религии.

В процессе расследования в 1665 году у 72-летнего Шаля случился приступ, в результате которого он был парализован. На судебные разбирательства его приносили на носилках и поскольку он лишился возможности говорить, в его защиту выступал Вербист. Несмотря на это, Шаля и ещё 7 сотрудничавших с ним астрономов приговорили к смертной казни линчи (буквально: «от тысячи порезов»). Позже еще троих иезуитов приговорили к порке и изгнанию.

К счастью для них, 16 апреля 1665 года случилось сильное землетрясение: возникший в результате пожар охватил часть императорского дворца. Это событие было истолковано как знамение Божье, выражающее недовольство Небес озвученными вердиктами, и все заключенные иезуиты бы освобождены. В итоге, некоторым из них было позволено остаться в Пекине, остальные же были сосланы в Макао.

Ян Гуансянь занял место Шаля фон Белла, став главой Пекинской обсерватории, но ему не хватило компетенции, чтобы составить точный календарь. В этот раз уже о. Вербист бросил вызов Яну и его компаньонам, предложив новое состязание, включающее астрономические расчеты.

Император Канси приказал провести публичный тест, чтобы сравнить достоинства европейской и китайской астрономии. Испытание включало три пункта: измерить длину тени, брошенной гномоном заданной высоты в полдень в определённый день; абсолютные и относительные позиции Солнца и планет в определённую дату и точное время ожидаемого лунного затмения. Было решено, что Ян и Вербист должны использовать свои математические навыки для определения правильных ответов, и что только «Небеса будут судьёй». Конкурс был проведен в Бюро астрономии в присутствии старших должностных правительственных министров и должностных лиц из обсерватории. В отличие от Яна, Вербист имел доступ к последним обновлениям Рудольфинских таблиц движений планет, составленных Иоганном Кеплером на основании наблюдений Тихо Браге, и телескопы для наблюдения.

Вербист победил во всех трёх тестах, и сразу же был утверждён в качестве главы Математического совета и директора обсерватории. Из уважения к нему, сосланным иезуитам было разрешено вернуться в свои миссии.

Между тем, Ян был приговорён к той же смертной казни, которую он планировал для своего европейского соперника, но затем приговор был изменён на изгнание, и он умер по пути к своему родному дому.

Вербист стал близким другом императора Канси, который часто прибегал к его помощи в обучении геометрии, философии и музыке. Вербист работал дипломатом и картографом, а также переводчиком, так как знал латинский, немецкий, голландский, испанский, итальянский языки, а также иврит. В 1678 году он был дипломатическим посредником в переговорах между Россией и Китаем. Пользуясь случаем, он пытался получить от русской стороны сведения, чтобы разработать новый сухопутный маршрут из Рима в Пекин через Москву в качестве альтернативы долгому и опасному морскому путешествию через мыс Доброй Надежды. Переписка Вербиста с его европейскими друзьями, описывающая достижения китайской цивилизации, вдохновляла европейских деятелей Просвещения, среди которых – немецкого философа Готфрида Лейбница.

Вербист написал более тридцати книг. Кроме своей деятельности в области астрономии, он также экспериментировал с паром.

В своей рукописи «Astronomia Europea», которая была закончена в 1681 году и напечатана в 1687 году в Германии, Вербист рассказывает, что около 1672 года он разработал в качестве игрушки для китайского императора паровую тележку, которая была первым работающим паровым транспортным средством. В этой работе Вербист впервые упомянул термин «мотор» в его нынешнем значении.

На одной заправке угля машина могла двигаться больше часа. Поскольку её длина составляла всего 65 см, она представляла собой масштабную модель, не предназначенную для перевозки пассажиров, водителей или грузов, и называть её «машиной» не совсем точно. Несмотря на это, это был первый автомобиль, который мог двигаться с помощью самодельного двигателя.

Фердинанд Вербист умер в Пекине в 1688 году вскоре после того, как получил ранение в результате падения с несущейся лошади. На посту главного математика и астронома Китайской империи его сменил другой бельгийский иезуит Антуан Тома (1644-1709). Вербист был похоронен на кладбище иезуитов Жалан в Пекине, рядом с могилами Маттео Риччи и Иоганна Адама Шаля фон Белла.

Вербист был единственным представителем Запада в истории Китая, который удостоился посмертного титула (похвального эпитета) императора.

(По материалам: Ferdinand Verbiest — Wikipedia, The Great Encounter of China and the West, 1500-1800 — David E. Mungello — Google Книги, Science and education, Ferdinand Verbiest | Jesuit missionary | Britannica)



Источник: Jesuit.ru