Женский диаконат в Католической Церкви: pro et contra

Президент Комиссии по изучению женского диаконата кардинал Джузеппе Петрокки представил Папе Льву XIV отчет о работе комиссии, созданной по инициативе Папы Франциска. Кардинал пишет, что этот отчет составлен «в надежде, что он послужит в качестве помощи для распознавания» в вопросе о возможном доступе женщин к диаконату.

Еще прежняя комиссия, напоминает кардинал Петрокки, делая упор на исследования исторического характера, утверждала: «В разные времена и в разных местах, а также в разных формах Церковь признавала титул диакона или диаконисы, отнесенный к женщинам, однако наделяло его неоднозначным смыслом». В свою очередь Международная богословская комиссия пришла к выводу, что «это служение не воспринималось как женский вариант, равнозначный диаконату мужчин».

Вместе с тем, пишет далее кардинал, чисто историческая перспектива не позволяет прийти ни к какому окончательному выводу, и вопрос следует решать также на доктринальном уровне. Иерарх информирует Папу о результатах голосования по различным пунктам, сформулированным комиссией. Практически единогласно все ее члены проголосовали за тезис, согласно которому в целом женский диаконат был служением sui generis и, в отличие от служения диаконства, пресвитерства и епископства мужчин оно не было связано с апостольским преемством. В то же время женский диаконат свидетельствовал о способности Церкви отвечать на пастырские вызовы в обществе, охарактеризованном строгим разделением между полами.

Второй тезис, который был принят единогласно, звучит так: «Систематическое углубление на тему диаконата в контексте богословия Таинства Священства порождает вопросы о совместимости диаконского рукоположения женщин с католической доктриной об иерархическом служении».

Затем членам комиссии было предложено ответить на вопрос о том, согласны ли они с утверждением женского диаконата как третьей степени Таинства Священства. Не все, но большинство высказались против.

Комиссия обсуждала также возможность учреждения новых служений, способствующих синергии мужчин и женщин в Церкви: эта гипотеза была принята всей комиссией единогласно.

Особое внимание кардинал Петрокки уделяет последнему совещанию Комиссии по изучению женского диаконата, состоявшемуся в феврале этого года. Иерарх отмечает, что из-за недостаточного консенсуса к делу были привлечены и подготовительные документы Синода на тему синодальности. Из них явствует, что в Церкви некоторые считают рукоположение диаконис недопустимым, поскольку это находится в противоречии с Преданием Церкви, а также из-за опасности антропологической путаницы, в силу которой Церковь все больше уподобится духу мира сего. Было отмечено также, что некоторые поместные Церкви выступают решительно против такой перспективы. 60-й параграф Итогового документа Синода набрал самое большое число голосов против, — и этот параграф касается как раз женского диаконата.

Кардинал сообщает о доводах, которые приводят сторонники допущения женщин к диаконату, добавляя, что эти доводы «часто находятся в конфликте с Преданием католической и православной Церкви». Среди этих доводов фигурирует равенство мужчины и женщины как образа Бога, их равное достоинство, основанное на Писании (Быт 1,27), заявление, что «нет больше ни иудея, ни грека, ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины, вы все одно во Христе Иисусе» (Гал 3,28). Наконец, в качестве аргумента «за» подчеркивается социальное развитие, предусматривающее равный доступ ко всем функциям гражданского общества. В свете этих доводов, добавляет кардинал Петрокки, многие петиции не ограничиваются женским диаконатом, но и настаивают на доступе женщин ко всем степеням Таинства Священства, в то время как мужской пол Иисуса Христа воспринимается как «сексистский и узкий» довод, ведущий к дискриминации женщин. В этой перспективе, поскольку рукоположение в диаконы происходит не ввиду священства, а ввиду служения (LG 29), исключение женщин не может быть оправданным, ведь женщины также могут представлять Христа-диакона.

Кардинал излагает Папе содержание документации, полученной Комиссией по изучению женского диаконата. Из нее следует, что многие женщины считают свою самоотдачу Церкви как критерий, достаточный для рукоположения. Другие заявляют о сильном «чувстве» призвания, как будто это является необходимой гарантией для Церкви. Многие женщины уже исполняют служение, присущее диаконам, особенно там, где нет пресвитеров, и считают себя достойными принять Таинство. Некоторые говорят о желании принять рукоположение как знак авторитетности, уважения, поддержки и прежде всего равенства.

На последней сессии Комиссии по изучению женского диаконата была высказана и совершенно иная точка зрения: «Мужской пол Христа и, следовательно, мужской пол тех, кто принимает Священство, не случаен, но является неотъемлемой частью сакраментальной идентичности, сохраняя Божественный порядок спасения во Христе. Видоизмение этой реальности было бы не просто корректировкой служения, но крушением смысла спасения как брачного завета».

Пять членов комиссии проголосовали за эту формулировку и пять – против.

Завершая свое послание Папе, кардинал Петрокки отмечает, что, по его мнению, в вопросе женского диаконата следует сохранять «линию благоразумия». Необходимо также углубить понимание диаконата как такового, уточняя некоторые его структурные и пастырские аспекты, до сих пор недостаточно проясненные. Иерарх подчеркивает, что во многих епархиях мира вообще нет служения диаконата, и этот институт практически не представлен, там же, где он есть, служение диаконов нередко совпадает с другими служениями, присущими мирянам, например, со служением министрантов, что вызывает вопросы о специфическом значении их рукоположения.

Карлинал заявляет о необходимости уделить внимание диаконии, которая в силу крещения является основой любого церковного служения, и развивать как основу любой диаконии.



Источник: русская служба Vatican News