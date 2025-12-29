Завершается Юбилейный год в поместных Церквах

В воскресенье 28 декабря в поместных Церквах, в соответствии с буллой Папы Франциска, завершается Юбилейный год. В этот день «следует позаботиться о том, чтобы Народ Божий мог в полной мере участвовать в провозглашении надежды на Божью милость и в знаках, свидетельствующих о её действенности» (Spes non confundit, 6).

Торжественное открытие Юбилейного года в поместных Церквах состоялось в воскресенье 29 декабря 2024 года. Епископы указали храмы или часовни, где верующие могли получить юбилейные индульгенции на территории своих епархий, подобно тем, кто совершал паломничество в Рим. Святые врата были открыты только в четырёх Папских базиликах Рима, а также в одной из тюрем. Папа Франциск открыл Святые врата в базилике Святого Петра и в римской тюрьме Ребиббия.

Девизом Юбилея 2025 года стали слова «Паломники надежды». В булле, возвещающей Юбилейный год, Папа Франциск подчеркнул: надежда присуща каждому. Она живёт в сердце человека как желание и ожидание добра даже тогда, когда неизвестно, что принесёт завтрашний день. Святейший Отец отметил, что нередко люди исполняются разочарования, смотря в будущее со скепсисом и пессимизмом, словно ничто уже не способно подарить им счастье. Именно поэтому он выразил пожелание, чтобы Юбилей стал для всех временем обновления надежды.

Закрытие Святых врат в Папских базиликах Рима является зримым знаком последних дней Святого 2025 года.

В праздник Рождества Христова состоялся обряд закрытия Святых врат в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, который возглавил архипресвитер-коадъютор базилики кардинал Роландас Макрицкас. «Сердце Бога всегда остаётся открытым», – подчеркнул литовский иерарх, призвав к внимательному слушанию Слова Божьего, к принятию ближнего и к прощению. Надежда, по его словам, – это свет, которым нужно с молитвой делиться, заботясь о бедных, чтобы действительно быть Церковью «с Евангелием в руках и братом в сердце».

В субботу 27 декабря Святые врата были закрыты в римской базилике Св. Иоанна на Латеранском холме. Возглавляя обряд, архипресвитер базилики кардинал-викарий Бальдассаре Рейна сказал: «Сегодня, закрывая Святые врата, мы возносим гимн благодарения Небесному Отцу за все знаки Его любви к нам, понимая и надеясь, что для всех народов остаются открытыми Его объятия милосердия и мира».

В воскресенье 28 декабря кардинал Джеймс Харви, архипресвитер Папской базилики Св. Павла вне Стен, возглавил торжественную Мессу с обрядом закрытия Святых врат.

Обряд закрытия Святых врат в римской базилике Св. Павла вне Стен



Папа Лев XIV завершит Юбилейный год закрытием Святых врат в базилике Святого Петра в Ватикане. Это произойдёт 6 января 2026 года, на праздник Богоявления Господня.

Говоря о закрытии Святых врат в булле Spes non confundit, Папа Франциск выразил пожелание, чтобы свет христианской надежды достиг каждого человека как весть о Божией любви, обращённой ко всем. Да будет Церковь верным свидетелем этого послания во всём мире.



Источник: русская служба Vatican News