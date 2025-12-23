Закрытие Святых врат в римских базиликах

В рождественский вечер 25 декабря Святые врата базилики Санта-Мария-Маджоре станут первыми, чьё закрытие ознаменует завершение Юбилейного года.

Церемонию возглавит архипресвитер-коадъютор базилики, литовский кардинал Роландас Макрицкас. За минувший год — с 1 января — базилика приняла более двадцати миллионов верующих, которые прошли через Святые врата. Дата закрытия выбрана не случайно: именно в этом храме хранятся реликвии Яслей Христа, в которые был положен Младенец Иисус.

Традиционный звон древнего колокола, известного как «Пропавший», будет сопровождать это событие, подчеркивая торжественность момента. Базилика откроет двери для верующих, а те, кто останется на площади перед храмом, смогут наблюдать за церемонией по большому экрану.

В последующие дни обряды завершения Юбилейного года пройдут в других Папских базиликах Рима. 27 декабря в базилике Св. Иоанна на Латеранском холме пройдёт торжественная церемония, которую возглавит кардинал-викарий Бальдассаре Реина. 28 декабря церемонию закрытия в соборе Святого Павла вне Стен возглавит кардинал Джеймс Майкл Харви.

Официальным финалом Юбилейного года станет закрытие Святых врат в базилике Святого Петра 6 января 2026 года, в праздник Богоявления. Обряд совершит Папа Лев XIV, после чего он возглавит праздничную Мессу в соборе.

Эти события станут живым символом духовного пути Юбилейного года, приглашая верующих к размышлению и благодарной молитве.



Источник: русская служба Vatican News