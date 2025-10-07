Юбилейная встреча Льва XIV с Рыцарями Колумба

Октябрь 07, 2025

6 октября Лев XIV принял в Ватикане членов руководства Рыцарей Колумба, прибывших в итальянскую столицу вместе с семьями в рамках юбилейного . Сообщает русская служба Vatican News.

Святейший Отец поблагодарил гостей за постоянную поддержку Церкви и особый вклад в восстановление двух выдающихся произведений Бернини в базилике Св. Петра – величественного бронзового балдахина над главным алтарём (после первой в его истории полной реставрации) и монумента «Кафедра св. Петра» в апсиде храма.

«Эти шедевры, – отметил Лев XIV, – помогают каждому, кто на них взирает, созерцать два главных столпа нашей веры: реальное присутствие Иисуса в Евхаристии и Папу Римского как Преемника Петра, который объединяет и ведёт Церковь».

Епископ Рима выразил благодарность Рыцарям Колумба за щедрость, позволившую завершить реставрацию этих святынь, «видимый знак постоянной преданности Наместнику Христа».

На протяжении своей истории оказывали разнообразную помощь Святейшему Престолу, в том числе через фонд Vicarius Christi Fund, который позволяет Папе лично проявлять с бедными и уязвимыми людьми по всему миру.

Святейший Отец напомнил, что деятельность орденa, стремящего нести сострадание и любовь Господа, проявляется и на местном уровне – в поддержке призваний к священству, помощи жертвам войн и стихийных бедствий, защите священной ценности жизни на всех её этапах.

«За эти конкретные действия, за ваши молитвы и ежедневное самопожертвование во благо Народа Божьего я выражаю сердечную признательность».

Епископ Рима пожелал гостям плодотворного паломничества, чтобы время, проведённое в Вечном городе, укрепило их веру, утвердило в надежде и углубило любовь к Церкви.

