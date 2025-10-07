Юбилейная встреча Льва XIV с Рыцарями Колумба

6 октября Лев XIV принял в Ватикане членов руководства Рыцарей Колумба, прибывших в итальянскую столицу вместе с семьями в рамках юбилейного паломничества. Сообщает русская служба Vatican News.

Святейший Отец поблагодарил гостей за постоянную поддержку Церкви и особый вклад в восстановление двух выдающихся произведений Бернини в базилике Св. Петра – величественного бронзового балдахина над главным алтарём (после первой в его истории полной реставрации) и монумента «Кафедра св. Петра» в апсиде храма.

«Эти шедевры, – отметил Лев XIV, – помогают каждому, кто на них взирает, созерцать два главных столпа нашей веры: реальное присутствие Иисуса в Евхаристии и Папу Римского как Преемника Петра, который объединяет и ведёт Церковь».

Епископ Рима выразил благодарность Рыцарям Колумба за щедрость, позволившую завершить реставрацию этих святынь, «видимый знак постоянной преданности Наместнику Христа».

На протяжении своей истории Рыцари Колумба оказывали разнообразную помощь Святейшему Престолу, в том числе через фонд Vicarius Christi Fund, который позволяет Папе лично проявлять солидарность с бедными и уязвимыми людьми по всему миру.

Святейший Отец напомнил, что деятельность орденa, стремящего нести сострадание и любовь Господа, проявляется и на местном уровне – в поддержке призваний к священству, помощи жертвам войн и стихийных бедствий, защите священной ценности жизни на всех её этапах.

«За эти конкретные действия, за ваши молитвы и ежедневное самопожертвование во благо Народа Божьего я выражаю сердечную признательность».

Епископ Рима пожелал гостям плодотворного паломничества, чтобы время, проведённое в Вечном городе, укрепило их веру, утвердило в надежде и углубило любовь к Церкви.