Юбилей синодальных групп и церковных советов. Папа: любовь – верховный закон Церкви (+ ФОТО)

В воскресенье 26 октября в базилике Св. Петра Папа Лев XIV возглавил Мессу для участников Юбилея синодальных групп и церковных советов, призвав строить Церковь, где никто не господствует, а все служат. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец напомнил, что Церковь – не структура власти, а «знак видимого союза Бога и человечества», живой Народ Божий, объединённый в любви. Синодальные команды и органы участия, подчеркнул он, воплощают это единство, потому что в них отношения строятся не на логике власти, а на логике любви и служения. Папа предостерёг от искушения фарисейского самодовольства, когда человек молится, но видит лишь себя. Такое отношение может возникать и внутри церковных общин, когда личные амбиции заслоняют общее благо.

«Верховное правило Церкви – любовь: никто не призван повелевать, все призваны служить».

По словам Епископа Рима, подлинная синодальность означает совместный путь, открытый наитию Святому Духу. Только тогда различия между традицией и новизной, авторитетом и участием не разделяют, а обогащают Церковь.

Лев XIV призвал верующих мечтать о Церкви смиренной – не стоящей над миром, как фарисей, а «склоняющейся, чтобы омыть человечеству ноги». Вверяя паломников Пресвятой Деве Марии, Папа вознёс молитву, дабы Господь помог Церкви преодолеть внутренние разделения и быть свидетельницей единства и любви.