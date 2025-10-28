Юбилей мира образования: новый документ Папы и Месса со студентами (+ ФОТО)

Юбилейные мероприятия, посвященные миру образования, открылись 27 октября Святой Мессой с участием студентов Папских университетов, сообщает Vatican News.

Под взором Пресвятой Девы Марии, Престола мудрости, чей образ был помещен рядом с алтарем Исповедания в Ватиканской базилике, перед началом богослужения Папа Лев XIV подписал апостольское послание «Начертать новые карты надежды», приуроченное к 60-летию соборного декрета Gravissimum educationis святого Папы Павла VI о христианском воспитании.

В проповеди на Мессе Святейший Отец подчеркнул потребность Церкви в обращении, которая особенно чувствуется в год Юбилея, и предложил задаться вопросом: какая именно благодать может коснуться студента, ученого, исследователя?

«На это вопрос мне бы хотелось ответить так: это благодать целостного взгляда, взгляда, способного различить горизонт и пойти дальше».

Папа сослался на прочитанный на Мессе евангельский рассказ об исцелении согбенной женщины, сравнив ее состояние с состоянием невежества, часто связанного с закрытостью и с нехваткой духовного и интеллектуального поиска: исцеленная, женщина обретает благодать нового, более широкого взгляда. Выпрямившись, она может охватить взглядом не только себя и свой опыт, не только свои убеждения, идеи и схемы, но она выходит за пределы себя.

Подобно согбенной, мы рискуем оставаться узниками взгляда, сосредоточенного на себе, благодать же позволяет исцелить замкнутость и открыться тому, что мы принимаем от других, от учителей, от встреченных нами людей и благодаря жизненному опыту. Это случается в особенности при встрече с Иисусом:

«Мы открываемся истине, способной изменить жизнь, отвлечь нас от самих себя, чтобы мы вышли из своей замкнутости».

Папа обратился с увещанием к Папским университетам: продолжать этот исцеляющий жест Иисуса.

«Речь идет о самом настоящем деянии любви, потому что существует любовь, проходящая именно через азбуку учебы, знаний, искреннего поиска того, что истинно и ради чего стоит жить. Утоление жажды истины и смысла – это необходимость, потому что без истины и без подлинного смысла можно войти в пустоту и даже умереть».

В конце Святейший Отец пожелал студентам, чтобы университеты формировали из них людей, никогда не нагибающихся к самим себе, но всегда стоящих прямо, способных нести повсюду евангельскую радость и утешение.