Юбилей 2025 года: Рим принял более 33 миллионов паломников

С завершением Юбилея на тему надежды и закрытием Святых врат базилики Св. Петра Церковь оглядывается на пройденный путь, в котором Рим стал местом встречи народов, сердец и судеб, объединённых жаждой мира и обновления. Об этом говорилось на пресс-конференции в Зале печати Ватикана.

В течение Святого года Вечный город принял 33 475 369 паломников из 185 стран, значительно превзойдя ожидаемые показатели. Большинство из гостей прибыли из Европы – 62%, при этом Италия стала первой страной по числу паломников. Многообразие стран и народов свидетельствовало о живой надежде, которая в Юбилейный год объединила христиан в общем паломничестве веры.

Итоги Юбилея были подведены 5 января в Зале печати Святейшего Престола архиепископом Рино Физикеллой, пропрефектом Департамента евангелизации. Иерарх подчеркнул, что истинное значение Святого года выходит далеко за рамки статистики: «Духовное измерение, лежащее в основе Юбилея, позволило увидеть народ в пути, исполненный глубокого желания молитвы и обращения», – отметил архиепископ.

Папские базилики и римские святыни, в том числе Святая лестница, по словам прелата, стали пространствами особенно насыщенной духовной жизни: возросло число исповедей, а дар юбилейной индульгенции был принят неисчислимым множеством верующих.

По словам монсеньора Физикеллы, Юбилей оставил после себя живые знаки надежды и открыл перспективу будущего, к которому с упованием обращены ожидания людей. Именно так Юбилейный год исполнил своё предназначение, обозначенное в булле Папы Франциска Spes non confundit: «Быть для всех временем обновления надежды».

Практическая забота о паломниках также стала важной составляющей Юбилейного года. Семь тысяч волонтёров, включая членов Мальтийского ордена, на протяжении всего года помогали верующим у четырёх Папских базилик.

О духе, царившем в Риме, свидетельствовал и столичный мэр Роберто Гуалтьери. Как и представители Церкви, он подчеркнул, что «радость, вера и надежда паломников коснулись сердца римлян». По его словам, встреча молодёжи на поле Тор Вергата останется в истории Рима и всей Церкви.



Источник: русская служба Vatican News