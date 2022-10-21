Вышла в свет книга «Богословская герменевтика великих каппадокийцев»

В Издательстве ПСТГУ вышло новое учебное пособие кандидата философских наук, профессора кафедры систематического богословия и патрологии богословского факультета Петра Борисовича Михайлова «Богословская герменевтика великих каппадокийцев», сообщает Pstgu.ru.

Учебное пособие составлено на основе посвящённого святоотеческим толкованиям Священного Писания спецкурса, который автор читает студентам богословского факультета. Герменевтика — это наука о правилах и способах толкования Священного Писания. «Богословская герменевтика…» тематически развивает темы вышедшего в 2019 году предыдущего учебного пособия «Экзегетика Священного Писания. Каппадокийские отцы».

Хотя «Богословская герменевтика…» заявлена как учебное пособие, издание является по сути научным исследованием. Своим учебным пособием П. Б. Михайлов заполняет лакуну в такой области современных теологических исследований, как богословская герменевтика. Данная область, активно разрабатываемая западными учёными, находится на стыке патрологии — науки, изучающей наследие святых отцов, и библеистики — науки, изучающей Слово Божие.

Основные герои книги — это великие каппадокийцы: святители Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Нисский. Пособие содержит святоотеческие тексты на языке оригинала и их переводы на русский язык (часть переводов сделана самим Петром Борисовичем). На основе фрагментов сочинений этих святителей автор раскрывает особенности толкования ими священного текста и знакомит с основными положениями их богословия: пониманием происхождения мира, места человека в мире, учением о Святой Троице и о Христе.

Одна из актуальных богословских тем, нашедших отражение в «Богословской герменевтике…», — история отношения к письменному слову, в особенности к священному слову, от античности до современности. Пётр Борисович критически рассматривает протестантский подход к Откровению, отвергающий необходимость святоотеческих толкований для верного раскрытия смыслов Слова Божия, а также защищает святых отцов от обвинения в герменевтическом произволе, в чём обвинят их некоторые представители современного религиоведения.

Не только в «Богословской герменевтике…», но и в ранее изданных текстах — прежде всего в монографии «Категории богословской мысли» [Первое издание — в 2013 г., второе издание — в 2015 г.] — Пётр Борисович доказывает абсолютную значимость святоотеческого наследия для современного богословия: «Патристическое наследие демонстрирует значительные преимущества своей экзегетической программы, которая предстаёт как искусство связи, а подчинённые ей интерпретаторские техники обеспечивают нерушимые соответствия прошедшего и будущего, истории и духа, общества и личности, времени и вечности».

Новое учебное пособие позволит студентам-теологам войти в проблематику богословской герменевтики и библейской экзегезы в патристике с учётом современного состояния мировой науки. Это введение в проблематику обеспечено предваряющими комментариями автора, опирающимися на исследования современных отечественных и зарубежных патрологов. Новое учебное пособие будет полезно всем, кто желает глубже вникнуть в святоотеческое наследие и понять принципы толкования Слова Божия святыми отцами.