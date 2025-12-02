Встреча Св. Отца с молодежью в Бкерке (+ ФОТО)

Вечером 1 декабря Папа Лев XIV встретился с молодежью в Бкерке, на площади возле здания Антиохийского Патриархата маронитов. Передает русская служба Vatican News.

Произнеся свое обычное приветствие мира по-арабски – «Assalamu lakum!» — Папа адресовал его не только молодым ливанцам, но и молодежи из Сирии и Ирака. Эта встреча – пояснил Папа – необходима для того, чтобы «просить у Господа, дабы Он вдохновил наш будущий выбор». Юноши и девушки делились своим опытом и своими историями, которые «говорят о мужестве в страдании».

«Они говорят о надежде в разочаровании, о внутреннем мире на войне. Это словно сияющие звезды в ночной тьме, в которых мы замечаем отблеск зари».

История Ливана наполнена славными страницами, но отмечена и глубокими, еще не зажившими ранами:

«Дорогая молодежь, быть может, вы сожалеете, что унаследовали мир, раздираемый войнами и обезображенный социальной несправедливостью. Но ведь есть надежда, и эта надежда – у вас внутри!»

Злу можно противостоять не злом, а одной только любовью, продолжил Папа: только с ее помощью можно исцелить свои раны в то время, как исцеляются раны других.

Чтобы оставаться верными делу мира, есть только одна опора, и это Христос, основание нашего упования, свидетель милосердия, искупляющего мир от всякого зла. «Именно от прощения проистекает справедливость, основа мира», — подчеркнул Святейший Отец, отвечая на вопрос молодых людей, где найти опору для миротворчества. Второй вопрос, обращенный к Папе, был на тему любви и дружбы.

«Нет настоящей любви, если любишь на определенный срок, пока есть чувство: любовь со сроком годности – это любовь негодная».

Любовь – это универсальный язык, потому что она обращена к каждому сердцу.

«Подлинное обновление, которого желает юное сердце, начинается с повседневных поступков: с принятия близких и далеких, с протянутой другу или беженцу руки, с трудного, но необходимого прощения врага».

Предложив юношам и девушкам всмотреться в примеры святых – Пьера Джорджо Фрассати, Карло Акутиса, Шарбеля, Якуба Эль-Хаддада, Рафки, — Папа призвал взращивать живую дружбу с Иисусом силой молитвы.

В конце встречи Святейший Отец символически вручил молодежи в Ливане молитву, приписываемую святому Франциску Ассизскому: «Господи, соделай меня орудием Твоего мира…».