Встреча Папы в базилике святилища на горе Харисса с епископами и монахами (+ ФОТО)

Церковь в Ливане, единая в разнообразии своих ликов, — это икона Заповеди блаженства: «Блаженны миротворцы», — которая стала девизом поездки Папы Льва в Страну кедров. С этого дивного образа Святейший Отец начал свое обращение к духовенству, монашествующим и пастырским сотрудникам поместной Церкви. Всего на встрече присуствовало около 4000 человек, сообщает Vatican News.

Встреча проходила 1 декабря в святилище Ливанской Богоматери, которое Папа назвал «знаком единства» всего ливанского народа. Это место, один из важнейших центров поклонения Марии на Ближнем Востоке и символ веры для христиан страны и мира, особенно маронитов, представляет собой приветственную статую Марии высотой более 8 метров, простирающей руки к народу, ходатайствующей перед Богом на горе Харисса высотой 650 метров над уровнем моря, с видом на залив Джуния.

«Именно когда мы пребываем с Марией у Креста Иисуса, наша молитва, невидимый мост, соединяющий сердца, дает силы, чтобы продолжать надеяться и трудиться даже когда кругом грохочет оружие и повседневные нужды превращаются в проблему».

Один из символов, составляющих логотип поездки Папы в Ливан, — якорь. Папа Франциск часто использовал этот символ в своих речах, говоря о вере, которая позволяет всегда выходить за пределы, даже в самые мрачные моменты устремляясь к небу.

«Если мы хотим построить мир, необходимо бросить якорь в небесах и, тесно объединившись между собою, любить без опасения потерять то, что проходит, и отдавать без меры».

Во время встречи с духовенством, монашествующими и мирянами прозвучало несколько волнующих свидетельств. Папу Льва в особенности впечатлил рассказ отца Юханны из Деббабийе. Несмотря на крайнюю нужду местных жителей, живущих под постоянной угрозой бомбардировок, мусульмане и христиане, ливанцы и приезжие живут там мирно и помогают друг другу. Однажды в сумке для подаяний священник обнаружил сирийскую монету. Эта деталь побуждает задуматься о том, что у каждого есть что-то для других, и взаимные дары обогащают всех и приближают к Богу. Папа Лев процитировал Бенедикта XVI, который посетил Хариссу в 2012 году и оставил послание о любви посреди испытаний: «Именно теперь мы должны прославлять победу любви над ненавистью, прощения над местью, служения над господством, смирения над гордостью, единства над разобщенностью […] учиться преображать наши страдания в возглас любви к Богу и милосердия к ближнему».

Папа отметил роль молодежи в церковной жизни и подчеркнул:

«Важно содействовать ее участию, также в церковных структурах, и ценить ее вклад в новизну, предоставляя ей пространство».

Еще одним свидетельством, которое выслушал Папа Лев во время встречи в святилище, поделилась Лорен, сама мигрантка, уже долгое время занимающаяся поддержкой других мигрантов. Рассказанные ею истории, отметил Папа, «показывают тот ужас, который война производит в жизни многих ни в чем не повинных людей». Эти истории «побуждают нас сделать все, чтобы никто больше не был вынужден бежать из своей страны по причине абсурдных, безжалостных конфликтов и чтобы все, кто стучатся в двери наших общин, никогда не чувствовали себя отвергнутыми, но всегда были приняты со словами … «Добро пожаловать домой!».