Впервые на русском языке появилась книга для молитвы православных христиан по западному обряду

Уникальное издание «Православный молитвослов святителя Тихона, патриарха Всероссийского» (М.: «Спасское дело», 2022) было представлено 28 февраля в Культурном центре «Покровские ворота». Впервые на русском языке появилась книга для молитвы православных христиан по западному обряду.

Западный обряд в православии – древнее или новое явление? Можно ли пересматривать каноны Церкви, если они противоречат традиции и практике? Должно ли православие быть только греческим или славянским? Как преломляется католическое и протестантское наследие в свете православия? Эти вопросы поставили перед участниками презентации и будущими читателями инициатор издания, администратор группы VK «Западное православие», публицист Виктор Щедрин и руководитель издательство «Спасское дело», историк Александр Мраморнов. В обсуждении принял участие епископ Переславский и Угличский Феоктист (Игумнов), который написал предисловие к книге.

Появлению западного обряда в православии Церковь обязана англиканству – это явление «восходит к временам Реформации, когда новая Церковь Англии, лавируя между крайностями католицизма и протестантизма, обретала свою собственную идентичность», поясняет В.Щедрин. По его словам, западный обряд тесно связан с Русской Православной Церковью, которая вела активный диалог с англиканским сообществом на протяжении многих столетий и подошла к возможности не только учреждения приходов западного обряда, но и к обсуждению унии с Церковью Англии в дни Поместного собора 1917–1918 гг. В духе же собора действовал и митр. Сергий (Страгородский), принявший в общение с Патриархией первые западнообрядные приходы.

Почему новое издание посвящено памяти святителя Тихона? Куратор проекта напомнил, что в бытность свою на американской земле (1900-1907) святитель не только возвращал в лоно православия десятки греко-католических общин, но и активно сотрудничал с Епископальной церковью США, деятели которой дали ему «Книгу общих молитв». Это издание святитель привез в Россию, по его инициативе «Книга общих молитв» была рассмотрена Святейшим Синодом. Именно свт. Тихон сделал возможным признание Синодом «Книги общих молитв» в качестве православного молитвослова, при внесении незначительных изменений. Книга эта до сих пор употребляется православными западного обряда, хотя и не имеет большой популярности, пояснил Щедрин.

В настоящее время западнообрядные приходы есть в Русской Православной Церкви заграницей (РПЦЗ), но большая их часть принадлежит Антиохийской Православной Церкви, в которой совершается литургия (месса) свт. Тихона Московского. Текст этого богослужения, как и других молитв в русском переводе содержится во второй части новой книги. В первую ее часть включены исторические документы, касающиеся утверждения и бытования западного обряда, а также статьи священников западного обряда, разъясняющие его особенности и обосновывающие его «законность». Большая часть книги впервые публикуется на русском языке, а также включает в себя календарь святых православного Запада. Иллюстрации выполнены самобытным белорусским художником Андреем Строцевым.

Издатели считают, что молитвослов имеет миссионерское значение – благодаря ему можно узнать, «как молятся православные люди, никогда не знавшие восточной традиции», сказал Щедрин. Он сообщил, что новое издание посвящено не только свт. Тихону, но и свт. Иоанну Шанхайскому и «многим другим православным деятелям, которые возродили и до сих пор возрождают западный обряд». Инициатор издания подчеркнул его особую актуальность в наши тревожные дни: «Сейчас такое время, когда молятся все. Этот молитвослов можно использоваться как альтернативный нашему привычному молитвослову».

Епископ Феоктист рассказал, что «сильно критиковал» этот молитвослов, который надо дорабатывать и готовить второе, дополненное и исправленное издание. Тем не менее, проект его заинтересовал, и он написал предисловие к книге, которая знакомит русскоязычных христиан с новым опытом молитвы. Для Переславского епископа очень важно упоминание свт. Тихона, поскольку «большая часть Переславского района была под его омофором, сохранились антиминсы, им подписанные. Он особый святой для меня. Его миссионерские труды будут актуальны для нас сегодня».

Издание тоже актуально, дискуссионно; обращаясь к этим текстам, важно учитывать, что западная и восточная традиции благочестия развивались в разных условиях, продолжил епископ. «Но какие-то вещи, когда их переформулируешь, иначе скажешь, становятся более доступными и понятными. Иногда изменение формулировки дает прямо-таки прозрение. Возможно, какие-то христианские истины откроются для читателей этой книги», – надеется он. Пока ему кажется, что большого отклика не будет, как и заметного желания служить по западному обряду. Для этого должно быть единодушное решение какой-то церковной общины. «А если это делается потому, что священнику самому понравилось, будет крайнее отторжение – люди у нас держатся преданий старины», – отметил он и добавил: «Мы должны предоставлять литургическую свободу, но аккуратно – так, чтобы никого не травмировать».

Издатель и историк Александр Мраморнов написал в новой книге послесловие об отношении Поместного собора Российской Церкви 1917–1918 гг. к западному христианству. Он пояснил, что взялся за работу над новым молитвословом, поскольку этот проект «абсолютно укладывается в тему» издательства «Спасское дело» – наследие Поместного собора. Для историка важно, что в новом сборнике поднимаются проблемы, которые соборяне «умели обсуждать»: богословие, каноны, церковная история, возможность контакта разных традиций, общения с западными христианами.

По словам Мраморнова, статьи нового сборника «убедительно отвечают на вопрос: зачем этот западный обряд нужен православным?» «Знакомство с этой книгой убеждает, что нужно. Книга вдохновляет и позволяет узнать что-то новое о западной традиции и разнообразить нашу восточную традицию. Более того, это знакомство душеспасительно: многие тексты молитв, идущие из древности, в блестящих переводах с английского, как минимум возгревают желание молиться. А это самое главное для книжки, которая называется «Молитвослов», – заключил издатель.

Юлия Зайцева

Источник: Благовест-инфо