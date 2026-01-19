Возобновление регулярных визитов ad limina apostolorum: Лев XIV встретился с епископатом Словении

16 января Папа Лев XIV принял в Апостольском дворце Ватикана епископов Словении: аудиенция стала кульминацией их визита ad limina apostolorum. Тем самым возобновилась практика регулярных встреч католических иерархов с Епископом Рима после длительного перерыва, связанного с госпитализацией, а затем кончиной Папы Франциска, пишет Vatican News.

По словам словенских иерархов, их недельное пребывание в Риме включало молитву и рабочие беседы. Они совершили паломничество к гробницам апостолов Петра и Павла и провели около двадцати встреч в департаментах Римской Курии. Кульминационным моментом стала аудиенция у Святейшего Отца 16 января.

В интервью ватиканским СМИ председатель Епископской конференции Словении монсеньор Андрей Сайе отметил, что на аудиенции обсуждалась жизнь поместной Церкви и вызовы, с которыми она сталкивается. Как подчеркнул глава словенского епископата, эти трудности во многом схожи с ситуацией в других странах, однако существуют и особые аспекты, связанные с наследием коммунистического периода.

Святейший Отец призвал Церковь в Словении продолжать синодальный путь и попросил заботиться о единстве между архиереями, пресвитерами, монашествующими, семьями и мирянами. Это общение должно неизменно сопровождаться вниманием к Святому Духу, чтобы распознавать то, что Господь говорит Своей Церкви; именно Ему нужно вверять тревоги нынешнего времени. «Будьте друзьями, братьями, ибо вы преемники апостолов», – сказал Святейший Отец, подчеркнув миссию епископов как евангелизаторов, готовых с ещё большим усердием распространять Евангелие.