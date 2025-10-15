«Воскресший Христос – чистый, неиссякаемый источник жизни». Катехизическое наставление Льва XIV на общей аудиенции 15 октября 2025 года

На общей аудиенции в среду 15 октября Папа Лев XIV посвятил катехизическое наставление тайне Христа, вершиной которой является Его воскресение. Свет этого события продолжает озарять современную человеческую историю со всеми её вопросами, тревогами и надеждами, подчеркнул Папа, обращаясь к 60 тысячам паломников на площади Св. Петра, в числе которых была и большая группа католиков из России.

Жизнь складывается из множества оттенков: радости и усталости, удовлетворения и разочарований, достижений и ожиданий. Мы стремимся быть счастливыми, но счастье недолговечно, отметил Епископ Рима: в нас всегда остаётся чувство нехватки. Мы были сотворены не для пустоты, а для полноты, для радости жизни, и жизни с избытком, как говорит Иисус в Евангелии от Иоанна (10,10). Это бездонное стремление сердца, подчеркнул Папа, не может быть насыщено ни властью, ни успехом, ни обладанием, но лишь уверенностью, что есть Тот, Кто способен исполнить глубочайшее ожидание человеческой души. Такая уверенность и есть подлинная надежда: не оптимизм, который часто рушится перед лицом разочарований, а сила, которая обещает и исполняет, и гарантией тому является Сам воскресший Иисус. Господь – источник, утоляющий бесконечную жажду полноты, которую Святой Дух вселяет в сердце каждого человека.

Епископ Рима сравнил воскресшего Господа с чистым родником: источник напояет землю, даёт прохладу путнику, возвращает к жизни. Так и Христос – живая, неиссякаемая вода, всегда чистая и доступная для всякого жаждущего. Чем больше человек вкушает тайну Бога, тем сильнее она его влечёт, напомнил Папа, цитируя Блаженного Августина: ««Ты разлил благоухание свое, я вдохнул и задыхаюсь без Тебя. Я отведал Тебя и Тебя алчу и жажду; Ты коснулся меня, и я загорелся о мире Твоём» (Исповедь, X, 27).

Воскресший Господь, продолжил Папа, становится спутником на нашем пути, особенно когда дорога тяжела и неясна. Лишь Христос способен наполнить «пустую флягу» усталого сердца и поднять после падений, вызванных грехом. Христос – Живой, победитель смерти, любящий жизнь, Он ведёт нас домой, туда, где нас ждут, где царит любовь и спасение. Из Его воскресения проистекает надежда, дающая вопреки житейским скорбям предвкушение того глубочайшего и радостного «мира, который лишь Господь может даровать в конце пути, мира бесконечного», – подчеркнул Святейший Отец.



Источник: русская служба Vatican News