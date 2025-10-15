Началось Всероссийское юбилейное паломничество в Рим (+ ФОТО)

14 октября 97 представителей четырех российских католических епархий начали юбилейное паломничество в Рим, в котором их будут окормлять Архиепископ Павел Пецци, епископ Николай Дубинин, епископ Клеменс Пиккель, епископ Иосиф Верт, епископ Штефан Липке и священники католических приходов со всей России.

Все вместе они уже побывали на Общей аудиенции с Папой Римским Львом XIV (утром 15 октября), пройдут через Святые врата, будут молиться перед иконой Божией Матери «Спасение римского народа» и примут участие в Святой Мессе канонизации блаженного Бартоло Лонго.

Первые встречи и новые знакомства начались еще в аэропортах Москвы, Стамбула (точки пересадки) и Рима, а для небольшой группы паломников из Саратова паломничество началось от стен Кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве, с экскурсии по собору и посещения храма Святого Людовика Французского.

В Риме первый день паломничества начался с общей молитвы. После нее с кратким напутственным словом к паломникам обратился Архиепископ Павел Пецци. Он отметил, что свой путь они начинают с просьбы, с которой каждый по отдельности и все вместе они обращаются через заступничество Пресвятой Богородицы, чей образ Salus Populi Romani стал для российских католиков символом Юбилейного года, чтобы Господь Бог смягчил их сердца для принятия Его воли.

Первой остановкой паломничества стала Пьяцца-дель-Пополо с ее неповторимой архитектурой, многочисленными фонтанами и скульптурными композициями. От обелиска – символа победы Римской империи и покорения Египта – паломники, сопровождаемые рассказом епископа Штефана Липке, совершили пеший переход к церкви Иль-Джезу на Святую Мессу под предстоятельством епископа Иосифа Верта.

В начале богослужения владыка Иосиф поделился тем, что в августе этого года он отметил 50-летний юбилей со дня своего вступления в Общество Иисуса и рассказал о пути распознания своего призвания и призвания его брата Клеменса, который также является его собратом в ордене. Далее владыка Иосиф рассказал о том, как много лет назад именно в этом храме он рукополагал своего брата и его 15 собратьев в пресвитеры.

Обращаясь к паломникам в начале богослужения епископ Иосиф сказал: «Давайте постараемся не потерять ни одной минуты, ни одного мгновения этого благодатного времени нашего паломничества и будем просить Господа благословить нас на его совершение».

Проповедовал на Мессе владыка Штефан Липке. Он обратился к литургическим чтениям дня, направив свои размышления на то, чем является проповедь Евангелия для миссионеров и народов, к которыми они идут, чтобы принести Благую Весть. Особое внимание епископ Штефан уделил судьбам миссионеров Общества Иисуса и их любви к Богу.

Финальной точкой Святой Мессы и первого дня стало общее благословение, преподанное всеми епископами, участвующими в богослужении.



Текст и фото: Ольга Дубягина

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве