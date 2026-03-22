«Воскрешение Лазаря – знак победы Христа над смертью». Слово Папы перед молитвой Angelus 22 марта 2026 года, площадь Святого Петра

В полдень 22 марта, перед молитвой «Ангел Господень», Лев XIV размышлял над евангельским чтением V воскресенья Четыредесятницы – истории воскрешения Лазаря (Ин 11,1–45). Папа назвал это событие центральным знаком победы Христа над смертью и даром вечной жизни, которую верующие получают через Таинство Крещения.

Папа подчеркнул, что слова Иисуса, обращенные к Марфе, сестре Лазаря, актуальны для каждого человека: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет; и всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек» (Ин 11,25–26). Литургия призывает верующих переосмыслить в этом свете события предстоящей Страстной недели – от входа Господня в Иерусалим до Его погребения, – чтобы увидеть не просто историческую драму, а путь к спасению и полноте жизни в воскресшем Христе.

Епископ Рима отметил, что современное человечество находится в постоянном поиске новизны и перемен, ради которых нередко приносятся в жертву время, энергия, ценности и привязанности. Это стремление является симптомом «потребности в бесконечном», заложенной в каждом человеке. Однако такие вещи, как слава, материальные блага и мимолетные отношения, не способны заполнить человеческое сердце. Ссылаясь на «Исповедь» св. Августина, Папа напомнил: «Мы созданы для Бога, и наше сердце не успокоится, пока не почиет в Нем». История воскрешении Лазаря побуждает прислушаться к этой глубинной потребности и, с помощью Святого Духа, освободить сердца от пагубных привычек и обусловленностей. Святейший Отец сравнил эгоизм, материализм, насилие и поверхностность с «валунами», которые закрывают людей в гробницах неудовлетворенности и одиночества. Таким образом, призыв Иисуса к Лазарю обращен и к современному человеку, «побуждая покинуть тесные пространства, чтобы ходить в свете любви».

В конце обращения Лев XIV призвал паломников стремиться к обновлению жизни согласно бесконечному милосердию Христа «без расчетов и без меры», вверяясь заступничеству Девы Марии, дабы с каждый день с верой, упованием и верностью «переживать лучезарный опыт встречи с её воскресшим Сыном».



Источник: русская служба Vatican News