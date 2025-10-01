«Воскресение преображает прошлое в надежду». Катехизическое наставление Папы Льва XIV на общей аудиенции 1 октября 2025 года

В среду 1 октября на площади Св. Петра в Ватикане Лев XIV обратился к тысячам паломников с катехизическим наставлением о тайне Воскресения Христа: это событие является сердцем веры и надежды, но его смысл открывается не как громогласный триумф, а как радостная победа любви. Передает русская служба Vatican News.

Воскресение Иисуса – «не месть и не расплата с врагами», сказал Папа. Оно свидетельствует о том, что «любовь способна воспрянуть после великого поражения, чтобы продолжить свой неудержимый путь». Христос, восстав из мёртвых, не возвращается с жестами силы и не ищет возмездия, а являет кротость и радость любви, «более сильной, чем любая рана и предательство».

Иисус приходит к ученикам тихо и без упрёка, помогая им преодолеть чувство вины. В горницу, где они испуганно прятались, Он приносит простой и неожиданный дар – мир (см. Ин 20,19). Но вместе с приветствием Христос показывает пронзённые руки и бок. Эти раны – вовсе не напоминание о боли, «не укор, а подтверждение любви, которая сильнее всякой неверности», пояснил Святейший Отец. Именно в момент нашего падения Бог не отступил от нас.

Господь предстаёт безоружным и уязвимым. Его любовь не унижает, не требует, не шантажирует, но излучает мир Того, Кто не зря пострадал ради любви.

Папа отметил: мы часто скрываем собственные раны из-за гордыни или страха показаться слабыми. Христос же не прячет Своих, но предлагает их как гарантию прощения и открывает, что воскресение – это «не отмена прошлого, а его преображение в надежду на милосердие».

Затем Господь обращается к апостолам: «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас» (Ин 20,21). В Его словах – крайне ответственное поручение: быть в мире инструментами примирения. Кто, если не те, кто сам испытал падение и прощение, могут возвестить милосердный лик Небесного Отца?

Далее Господь дарует им Духа Святого, «Который укреплял Его в послушании Отцу и в любви вплоть до Креста». «В этом – сердце миссии Церкви, – подчеркнул Епископ Рима. – Не осуществлять власть над другими, а делиться радостью тех, кто был возлюблен именно тогда, когда этого не заслуживали». Именно эта сила родила и вырастила христианскую общину «людей, открывших для себя красоту возвращения к жизни, чтобы отдавать её другим».

В конце наставления Лев XIV напомнил, что, показывая Свои раны, Господь посылает на миссию каждого христианина:

«Не бойтесь показывать и свои раны, исцелённые милосердием. Не страшитесь приблизиться к тем, кто заперт в страхе или чувстве вины. Пусть дыхание Святого Духа сделает и нас свидетелями мира и любви, превосходящей любое поражение».