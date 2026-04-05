«Воскресение Христа открывает путь к миру и единству». Проповедь Папы Льва XIV на Мессе Навечерия Пасхи 4 апреля 2026 г., собор Св. Петра

Вечером 4 апреля в Ватиканской базилике Папа Лев XIV возглавил торжественную Мессу Навечерия Пасхи в Святую ночь, призвав верующих стать свидетелями света Христова, который рассеивает тьму ненависти и разделений. Передает русская служба Vatican News.

В начале богослужения прозвучал древний пасхальный гимн, возвещающий силу воскресшего Христа. Господь рассеивает мрак злобы, изгоняет вражду, утверждает согласие и мир. Святейший Отец напомнил, что это пасхальное богослужение – «матерь всех бдений», древнейшее торжество христианской традиции, в котором Церковь вновь переживает победу жизни над смертью. После дней Страстей, в которых Христос явился как «муж скорбей», ночь Воскресения открывает полноту милости и великодушия Бога.

«Воскресший – это тот же Творец Вселенной: как на заре истории Он призвал нас из небытия к существованию, так и на Кресте, являя Свою безграничную любовь, Он даровал нам жизнь».

Размышляя над литургическими чтениями, Лев XIV подчеркнул единство истории спасения от сотворения мира до Пасхи Христовой. Бог, создавший человека и доверивший ему мир, не оставил его даже после грехопадения, но открыл Своё милосердие в прощении. Через образы Авраама, исхода из Египта и пророческих обетований раскрывается один и тот же замысел: Господь ведёт человека путём примирения и новой жизни.

Епископ Рима уделил особое внимание евангельскому повествованию о женщинах у гроба. Массивный надгробный камень подобен греху – «тяжёлой преграде, которая запирает и отделяет от Бога, стремясь убить в нас Его слова надежды». В то пасхальное утро путь мироносиц сквозь страх и скорбь стал образом веры и любви. Они первыми увидели, что сила Божьей любви неизмеримо сильнее греха и смерти, и услышали слово Воскресшего: «Радуйтесь!». Этот момент, по словам Папы, раскрывает великую истину Пасхи: никакая гробница не может удержать жизнь Бога. Отсюда черпает вдохновение миссия Церкви – нести миру свидетельство Воскресения не только словами, но и делами любви. Как первые ученицы поспешили возвестить радостную весть, так и христиане призваны «петь Аллилуйя жизнью», дабы мир всё больше наполнялся единством и миром.

Святейший Отец отметил, что и сегодня существуют «гробницы», которые необходимо открыть: недоверие, страх, эгоизм, войны и несправедливость, разрушающие связи между народами. Однако история знает и множество других примеров:

«На протяжении веков множество мужчин и женщин с помощью Божией отваливали эти камни – порой с великим трудом, а иногда ценой собственной жизни, – принося те плоды добра, которыми мы пользуемся и сегодня. Это не какие-то недосягаемые герои, а такие же люди, как мы. Укрепляемые благодатью Воскресшего в любви и истине, они нашли в себе мужество говорить, как отмечает апостол Пётр, «словами Божьими» (1 Пет 4:11) и действовать «по силе, какую даёт Бог, дабы во всем прославлялся Бог“ (там же). Давайте же последуем их примеру и в эту Святую Ночь унаследуем их стремление, чтобы повсюду и всегда в мире росли и процветали пасхальные дары согласия и мира», – призвал в конце проповеди Лев XIV.

Во время богослужения Святейший Отец преподал Таинства Крещения, Миропомазания и Евхаристии десяти взрослым катехуменам – пяти из Римской епархии, двум из Португалии, одному из Южной Кореи и двум из Великобритании.