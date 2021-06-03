Во Франции музеифицировали остатки аббатства эпохи Меровингов

Огромное кладбище эпохи Меровингов с более чем 150 каменными саркофагами с тяжелыми крышками выставлено на обозрение в новом выставочном центре, построенном вокруг места археологических раскопок в Люксей-ле-Бен (Франция), сообщает Седмица со ссылкой на Тhe history blog.

Концентрация хорошо сохранившихся каменных саркофагов уникальна для восточной Франции, а с точки зрения площади и плотности останков это один из крупнейших и наиболее важных памятников эпохи Меровингов в Европе.

Галло-римский город Люксовиум вырос во II веке до н.э. вокруг галльского святилища его тезки — божества Люксовия. Были обнаружены сотни галльских обетных статуэток и посвящений Люксовию и связанной с ним богине Бриксте. Город у подножия Вогезов также был известен своими горячими источниками, а купальня I века стала центром процветающего курортного района.

Римский Люксовиум был опустошен войсками Аттилы в 451 году. Но хотя город был, согласно древним памятникам агиографии, превращен в покрытые растительностью руины, термальные ванны все еще находились в рабочем состоянии и все еще использовались в 590 году, когда святой Колумбан построил там монастырь для своей общины.

Место, сохранившееся и теперь представленное в новом музее, было впервые обнаружено во время профилактических археологических раскопок, проведенных в 2008-2009 годах. На старой стоянке в центре города были обнаружены археологические материалы 2000-летней давности, в том числе останки домуса (инсулы) II века. Эта инсула была заброшена в начале IV века, и затем это место повторно использовалось как языческий некрополь.

Большая ранне-христианская погребальная базилика Сен-Мартен была построена в аббатстве в V-VI веках. Вся церковь, включая святилище, использовалась для захоронения. Всего было раскопано около 350 захоронений, в том числе 150 каменных саркофагов. Один склеп с изысканными сводами был построен в 670-х годах как место последнего упокоения святого Вальберта, третьего настоятеля монастыря. Его останки были распространены как реликвии по всей Европе.

Церковь была перестроена в начале IX века, и значительные переделки изменили ее архитектурный облик до неузнаваемости. Храм Сен-Мартен превратился из монастырской церкви в приходскую в XII-XIII веках. Она была снесена в 1797 году во время Французской революции. Сегодня основания церкви видны вокруг густых саркофагов.

Новый выставочный центр, получивший название «L’Ecclesia», был спроектирован архитектором Мишелем Малкотти с подвесным металлическим каркасом, который позволяет посетителям использовать пешеходные дорожки и остановки по всему месту раскопок — без единой колонны, скрывающей пейзаж.

У каждой остановки есть тема, которая объясняет находки, сделанные в ходе археологических раскопок Сен-Мартен:

— Территория Сен-Мартен.

— Погребальная базилика и способы захоронения.

— Склеп святого Вальберта.

— Древняя среда обитания.

— Поздние фазы истории церкви Сен-Мартен.

Игра света создает акценты на этих артефактах, привлекая внимание к таким деталям, как надпись, крышка саркофага, колодцы и т.д. Все сопровождается пояснениями в виде реконструкций, 3D-анимации, планов, моделей, фильмов.

Новое музейное пространство подробно описывает ирландское монашество, франкский мир и дуовное влияние аббатства Люксей, которое некогда было одним из самых могущественных в Европе.