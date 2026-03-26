«Внутреннее открытие дара Божьего». Лев XIV обнародовал послание на Всемирный день молитвы о призваниях

Святейший Отец обнародовал послание на LXIII Всемирный день молитвы о призваниях, который Церковь будет отмечать 26 апреля, в IV воскресенье Пасхи. В документе, озаглавленном «Внутреннее открытие дара Божьего», Папа размышляет о связи между человеческим сердцем и Божественным зовом.

В центре послания – Христос, прекрасный, совершенный в любви Добрый пастырь. Ссылаясь на Евангелие от Иоанна, Папа Лев XIV обращает внимание на глубокий смысл греческого термина kalós, который описывает не только нравственную благость, но и совершенную, притягательную красоту. По словам Святейшего Отца, Иисус очаровывает Своей готовностью отдать жизнь за овец, и тот, кто всматривается в Него взглядом созерцания, обнаруживает, что жизнь по-настоящему прекрасна, когда мы следуем за Ним. Эта красота открывается не внешним взором, а через молитву и когда мы прислушиваемся к себе.

Развивая тему духовной эстетики, Папа цитирует русского богослова Павла Флоренского: христианский подвиг аскетики создаёт не просто «доброго», но именно «прекрасного» человека, чья святость сияет внутренним светом. Вслед за св. Августином Епископ Рима призывает верных не искать истину вовне, а вернуться в самих себя, ведь именно во «внутреннем человеке» обитает Господь, Чей голос звучит в тишине сердца. Призвание – не навязанная извне схема, а живой замысел любви и счастья, рождающийся из личного диалога с Богом.

Особое внимание в послании уделено молодежи. Папа призывает новые поколения находить время для Евхаристического поклонения, размышления над Священным Писанием, полноценного участия в таинственной жизни Церкви. Только в такой атмосфере можно распознать Божий голос, призывающий к конкретному пути, будь то брак, священство, постоянный диаконат или монашество. Призвание – не статичная цель, достигнутая однажды, а динамический процесс созревания, подобный тому, что происходит с ветвями на лозе. Он требует ежедневного общения с Господом и готовности к «духовной подрезке», которая делает жизнь плодотворной.

В качестве примера абсолютного доверия Богу Епископ Рима приводит св. Иосифа Обручника. Даже в моменты неопределенности и «тьмы» Иосиф умел полагаться на Божий промысел, становясь иконой послушания. Лев XIV призывает семьи, приходские и монашеские общины, епископов, священников и всех верных создавать условия, в которых это доверие могло бы расти, а дары Святого Духа – раскрываться и плодоносить на благо всей Церкви.

Послание завершается молитвой к Пресвятой Деве Марии, «искусной слушательнице», сопровождающей каждого верующего на пути к полной реализации призвания.



Источник: русская служба Vatican News