«Вера сильнее разделений». Папа принял участие в межрелигиозной встрече в Бейруте (+ ФОТО)

1 декабря 2025 г., во второй день апостольской поездки в Ливан, Папа Лев XIV принял участие в экуменической и межрелигиозной встрече на площади Мучеников в Бейруте, в ходе которой подчеркнул особую роль Ливана как страны, свидетельствующей о силе диалога и сосуществования религий. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к религиозным лидерам, Епископ Рима назвал Ливан благословенной землёй, описанной пророками Ветхого Завета, которые видели в кедрах символ праведной души под взором неба. Святейший Отец напомнил об апостольском обращении Бенедикта XVI Ecclesia in Medio Oriente, подписанном в Бейруте в 2012 году, и подчеркнул, что диалог между христианами, иудеями и мусульманами основан прежде всего на духовных и исторических связях; этот документ выражает стремление Церкви к диалогу с последователями других религий. Минареты и колокольни свидетельствуют о вере народа Ливана и общей преданности единому Богу: так пусть каждый звон колоколов и каждый призыв к молитве с минарета сливаются в единый гимн, обращённый к милосердному Творцу, становясь молебном о стяжании дара мира, воззвал Папа.

Святейший Отец отметил, что за последние годы мы наблюдаем сложный путь Ближнего Востока в поисках мира. Несмотря на многолетние конфликты, история Ливана напоминает, что страх и недоверие не имеют последнего слова, тогда как единство и примирение возможны. Христиане, мусульмане, друзы и другие общины уже живут рядом и созидают страну, объединённую уважением и диалогом.

Ссылаясь на Второй Ватиканский собор, Епископ Рима сказал, что диалог, вдохновлённый Божественной любовью, должен отвергать предубеждения, дискриминацию и преследования и утверждать равное достоинство людей. Межрелигиозный диалог основан на открытии, что Бог пребывает за пределами любых границ, и на приглашении искать его смиренно и с благоговением.

Обращаясь к символике страны, Папа выделил оливковое дерево как знак примирения и мира: его способность жить в суровой среде является образом надежды и стойкости, необходимой для мирного сосуществования. Масло, которое оно приносит, – бальзам для физических и духовных ран, знак Божьей милосердной заботы о страждущих.

В конце речи Лев XIV обратился к ливанцам в диаспоре, призвав их быть зодчими мира, противостоять нетерпимости и не уступать насилию. Папа вознёс молитву, дабы по заступничеству Пресвятой Богородицы дар примирения и мира распространился по всей стране, по всему Ближнему Востоку и по всему миру, подобно «потокам с Ливана» (см. Притч 4,5), принося надежду и единство всем.