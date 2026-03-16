«Вера открывает глаза на страждущее человечество». Слово Папы перед молитвой Angelus 15 марта 2026 года, площадь Св. Петра

Март 16, 2026

Перед чтением молитвы «» в четвертое воскресенье Великого поста, традиционно называемое (), Лев XIV сосредоточил внимание на евангельской истории об исцелении слепорожденного (Ин 9,1-41). По его словам, здесь приводится не просто чудо из прошлого, а мощный символ нашего спасения: пока человечество блуждало во тьме, Бог послал Сына как «Свет мира».

Святейший Отец предложил неожиданный взгляд на человеческую природу: в каком-то смысле «все мы являемся слепыми от рождения», потому что не можем своими силами постичь глубину тайны жизни:

«Бог воплотился в Иисусе, чтобы прах нашей человеческой натуры, смешанный с дыханием Его благодати, получил новый свет, позволяющий наконец-то увидеть самих себя, других и Бога в истине».

Папа Лев подверг критике популярное мнение о том, что вера требует «отключить разум» или верить «вслепую». Напротив, евангельский текст подчеркивает настойчивый вопрос окружающих к исцеленному: «Как открылись у тебя глаза?». Отсюда – центральный тезис воскресного наставления Папы Римского: верующие призваны к «христианству с открытыми глазами».

«Вера – не слепой акт, не отказ от разума и не успокоение в неких религиозных догмах, которые заставляют отводить взгляд от мира. Наоборот, вера помогает нам смотреть с точки зрения Иисуса, Его глазами: это участие в Его взгляде».

В конце размышления подчеркнул, что сегодня, на фоне драматических ситуаций насилия и страданий, мир особо нуждается в «бодрствующей» вере. Она не прячется от реальности, а, наоборот, «открывает глаза на тьму мира», чтобы нести туда свет Евангелия через конкретные дела мира и солидарности.


Источник: русская служба Vatican News

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна