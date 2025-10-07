Вера и служба в «маленьком государстве с горизонтом на весь мир»

В воскресенье 5 октября в Лурдском гроте Богоматери в Ватиканских садах Папа Римский возглавил Святую Мессу по случаю праздника святого Михаила Архангела — небесного покровителя Корпуса жандармерии Ватикана. Обращаясь с проповедью к сотрудникам и их семьям, Лев XIV напомнил, что их служение — не просто профессия, а путь верности, милосердия и свидетельства Евангелия.

Святейший Отец отметил: труд жандармов, почти незаметный, но необходимый для жизни Государства Града Ватикан, воплощает саму миссию Церкви, содействуя безопасности, порядку и уважению в духе Евангелия. Это служение, подчеркнул Папа, совершается прежде всего через человечность, через внимание и заботу о каждом, кто посещает Ватикан.

Папа обратился с особыми словами к молодым жандармам, недавно принесшим присягу, назвав их выбор «актом свободы и самоотдачи». «Вы черпаете силу из закона, но не для того, чтобы господствовать; проявляете любовь к малым, но не ради угождения сильным мира сего; действуете благоразумно, но не из страха перед ответственностью», — подчеркнул Святейший Отец, цитируя слова апостола Павла о духе, который дарует верующим силу, милосердие и благоразумие в их повседневном служении.

С особыми словами благодарности Папа обратился к семьям жандармов, подчеркнув, что их поддержка делает это служение крепче и надёжнее.

«Да будет Пресвятая Богородица для вас образцом веры и преданности, а святой Михаил, архангел, который борется со злом во имя Бога, защищает всегда вас и ваши семьи. С сердцем смиренным и верным вы сможете быть свидетелями мира в этом самом маленьком государстве с горизонтом на весь мир», — сказал Святейший Отец в конце проповеди.



Источник: русская служба Vatican News