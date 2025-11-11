Ватикан выпустил документальный фильм «Лев из Чикаго» (ВИДЕО)

Редакционный отдел Департамента коммуникации Святейшего Престола представляет свою новую работу – документальный фильм «Лев из Чикаго» («Leo from Chicago»).

Уникальные интервью, видеоматериалы и фотографии прослеживают историю и корни Роберта Фрэнсиса Превоста на его родине, в Соединённых Штатах.

Над фильмом работали ватиканские журналисты Дебора Кастеллано Лубов, Сальваторе Чернуцио и Фелипе Эррера-Эспалиат, информирует Vatican News.