Ватикан вернул канадским индейцам 62 экспоната из своих Музеев

Ватикан вернул канадским индейцам 62 экспоната из своих Музеев

Ноябрь 20, 2025

Лев XIV передал во время аудиенции представителям Канадской конференции католических епископов канадских индейцев, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

«В ходе аудиенции Папа передал конференции 62 артефакта из этнографической коллекции Музея Ватикана», – говорится в коммюнике Зала Печати Св. Престола.

Экспонаты, ранее принадлежавшие канадским индейцам, были перевезены в Рим католическими миссионерами в период с 1923 по 1925 год, отметила служба. Позже в 1925 году переместили в Музей Ватикана, где они хранились около сотни лет.

В октябре газета The Globe and Mail со ссылкой на источники в Оттаве и Риме сообщила о намерениях Папы Римского вернуть культурные ценности канадских индейцев в Канаду к Рождеству.

Канадские десятилетиями безуспешно пытались вернуть эти ценности на родину. Ситуация изменилась в мае 2021 года, когда в Канаде на территории трех бывших интернатов для детей индейцев, которые курировались Римско-Католической Церковью, были обнаружены более тысячи безымянных могил несовершеннолетних. Эти новости шокировали общественность, которая потребовала от властей провести раскопки на территории всех бывших учебных заведений. Также тогда зазвучали призывы к Церкви принести извинения канадским индейцам, в том числе от занимавшего в то время пост премьер-министра Джастина Трюдо.

Акт передачи ценностей увенчал процесс, начатый Папой Франциском, который предпринял апостольскую поездку в Канаду в 2022 году и несколько раз встречался с общинами ее коренных народов. Важным моментом этого пути стала публикация в 2023 году совместной декларации двух ватиканских ведомств — Департамента культуры и образования и Департамента служения целостному развитию человека – о так называемой «Доктрине открытия». В документе подчеркивается, что эта доктрина никогда не была частью католического учения, и в то же время осуждаются некоторые аспекты отношения Католической Церкви к коренным народам в контексте колонизации. Таким образом, дар Святейшего Отца Льва XIV стал «конкретным знаком диалога, уважения и братства», отмечается в Совместном заявлении Святейшего Престола и Епископской конференции Канады.

Как уточняет Vatican News, речь идет о 62 экспонатах Ватиканской миссионерской выставки 1925 года, организованной Папой Пием XI в рамках Юбилейного года. Экспозиция должна была свидетельствовать о вере и культурном богатстве коренных народов, и эти предметы были присланы в Ватикан миссионерами в период с 1923 по 1925 год. Затем они были включены в постоянную экспозицию Латеранского этнологического миссионерского музея (позднее – Этнологического музея Anima Mundi в Ватиканских музеях).

В этом году отмечается не только Юбилей христианства, но и столетие первоначальной миссионерской выставки. Все переданные канадцам ценности сопровождает информация, подготовленная Музеями Ватикана, которая содержит также сведения о происхождении и об обстоятельствах прибытия миссионерских ценностей в Рим.

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна