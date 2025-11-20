Ватикан вернул канадским индейцам 62 экспоната из своих Музеев

Лев XIV передал во время аудиенции представителям Канадской конференции католических епископов культурные ценности канадских индейцев, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

«В ходе аудиенции Папа передал конференции 62 артефакта из этнографической коллекции Музея Ватикана», – говорится в коммюнике Зала Печати Св. Престола.

Экспонаты, ранее принадлежавшие канадским индейцам, были перевезены в Рим католическими миссионерами в период с 1923 по 1925 год, отметила служба. Позже в 1925 году артефакты переместили в Музей Ватикана, где они хранились около сотни лет.

В октябре газета The Globe and Mail со ссылкой на источники в Оттаве и Риме сообщила о намерениях Папы Римского вернуть культурные ценности канадских индейцев в Канаду к Рождеству.

Канадские индейцы десятилетиями безуспешно пытались вернуть эти ценности на родину. Ситуация изменилась в мае 2021 года, когда в Канаде на территории трех бывших интернатов для детей индейцев, которые курировались Римско-Католической Церковью, были обнаружены более тысячи безымянных могил несовершеннолетних. Эти новости шокировали общественность, которая потребовала от властей провести раскопки на территории всех бывших учебных заведений. Также тогда зазвучали призывы к Церкви принести извинения канадским индейцам, в том числе от занимавшего в то время пост премьер-министра Джастина Трюдо.

Акт передачи ценностей увенчал процесс, начатый Папой Франциском, который предпринял апостольскую поездку в Канаду в 2022 году и несколько раз встречался с общинами ее коренных народов. Важным моментом этого пути стала публикация в 2023 году совместной декларации двух ватиканских ведомств — Департамента культуры и образования и Департамента служения целостному развитию человека – о так называемой «Доктрине открытия». В документе подчеркивается, что эта доктрина никогда не была частью католического учения, и в то же время осуждаются некоторые аспекты отношения Католической Церкви к коренным народам в контексте колонизации. Таким образом, дар Святейшего Отца Льва XIV стал «конкретным знаком диалога, уважения и братства», отмечается в Совместном заявлении Святейшего Престола и Епископской конференции Канады.

Как уточняет Vatican News, речь идет о 62 экспонатах Ватиканской миссионерской выставки 1925 года, организованной Папой Пием XI в рамках Юбилейного года. Экспозиция должна была свидетельствовать о вере и культурном богатстве коренных народов, и эти предметы были присланы в Ватикан миссионерами в период с 1923 по 1925 год. Затем они были включены в постоянную экспозицию Латеранского этнологического миссионерского музея (позднее – Этнологического музея Anima Mundi в Ватиканских музеях).

В этом году отмечается не только Юбилей христианства, но и столетие первоначальной миссионерской выставки. Все переданные канадцам ценности сопровождает информация, подготовленная Музеями Ватикана, которая содержит также сведения о происхождении и об обстоятельствах прибытия миссионерских ценностей в Рим.