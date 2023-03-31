Ватикан: «Доктрина открытия» никогда не была католической

Департамент по образованию и культуре и Департамент служения целостному развитию человека выступили 30 марта с совместным заявлением относительно «Доктрины открытия». Сообщает русская служба Vatican News.

Благодаря помощи коренных народов «Церковь острее осознала их страдания, прошлые и настоящие, вызванные экспроприацией их земель и политикой насильственной ассимиляции, продвигаемой государственными властями того времени, направленной на уничтожение их культур», говорится в документе и подчеркивается, что «Доктрина открытия» – теория, используемая для оправдания экспроприации коренных народов колониальными правителями – «не является частью учения Католической Церкви», и что Папские буллы, в которых были сделаны уступки колониальным правителям, никогда не становились Учительством Церкви.

Совместное заявление ватиканских департаментов – это важный документ, в котором спустя восемь месяцев после поездки Папы Франциска в Канаду четко подтверждается неприятие Католической Церковью колонизаторского менталитета. «На протяжении всей истории Папы Римские осуждали акты насилия, угнетения, социальной несправедливости и рабства, в том числе совершенные в отношении коренных народов». Кроме того, есть многочисленные примеры епископов, священников, монашествующих и мирян, которые отдали свои жизни в защиту достоинства этих народов. Наряду с этим в заявлении отмечается, что «многие христиане совершали злодеяния против коренных народов, за которые недавние Папы неоднократно просили прощения».

В отношении «Доктрины открытия» говорится, что «правовая концепция ‘открытия’ обсуждалась колониальными державами начиная с XVI века и нашла особое выражение в судебной практике XIX века в судах различных стран, согласно которой открытие земли поселенцами давало исключительное право уничтожить – путем покупки или завоевания – право собственности или владения этой землей коренными народами». По мнению некоторых ученых, эта «доктрина» нашла свое основание в нескольких Папских документах, в частности, в буллах Николая V Dum Diversas (1452) и Romanus Pontifex (1455), а также в булле Александра VI Inter Caetera (1493), фактически разрешивших португальским и испанским государям захватывать собственность на колонизированных землях путем подчинения коренного населения.

В заявлении департаментов Ватикана подчёркивается: «Исторические исследования ясно показывают, что рассматриваемые Папские документы, написанные в определенный исторический период и связанные с политическими вопросами, никогда не считались выражением католической веры». Церковь в то же время «признает, что эти Папские буллы не отражали должным образом равное достоинство и права коренных народов». «Содержание этих документов манипулировалось в политических целях конкурирующими колониальными державами для оправдания аморальных действий против коренных народов, иногда осуществляемых без противодействия церковных властей». Поэтому будет справедливо «признать эти ошибки, признать ужасные последствия политики ассимиляции и боль, пережитую коренными народами, и попросить прощения».

Далее в совместном заявлении приводятся слова Папы Франциска: «Пусть христианское сообщество никогда не позволит себе заразиться идеей превосходства одной культуры над другими или законности использования способов принуждения других». Учительство Церкви решительно отстаивает уважение, причитающееся каждому человеку, и поэтому Церковь отвергает концепции, не признающие неотъемлемые права человека коренных народов, включая ту, что известна как «Доктрина открытия».

Наконец, в заявлении приводятся многочисленные и неоднократные заявления Церкви и Римских Пап в пользу прав коренных народов, начиная с буллы Sublimis Deus Павла III (1537), который торжественно заявил, что коренные народы «никоим образом не должны быть лишены свободы или владения своим имуществом, даже если они не исповедуют христианскую веру; и что они могут и должны свободно и законно пользоваться своей свободой и владеть своим имуществом; ни в коем случае они не должны быть обращены в рабство; если же произойдет обратное, то это будет недействительно и не будет иметь никакой силы».

В наше время солидарность Церкви с коренными народами выражается в том, что «Святейший Престол решительно поддерживает принципы, содержащиеся в Декларации ООН о правах коренных народов». Их реализация улучшит условия жизни и поможет защитить права этих народов, подчеркивается в совместном заявлении Департамента по образованию и культуре и Департамента служения целостному развитию человека.